Натиск: Тръмп сложи пред Зеленски карта на завладените територии

В Овалния кабинет, точно срещу фотьойлите на Тръмп и Зеленски, от които даваха пресконференциявта на журналистите, е била поставена голяма карта на Украйна, върху която с розово са били отбелязани окупираните от Русия територии.

Това предава кореспондента на Би Би Си за Северна Америка Антъни Цюрхер. Картата не се видя в кадрите, показани по телевизията.

Тази карта е студено напомняне към украинците в стаята за разположението на силите в тази почти четиригодишна война и би могла да е графичен опит Тръмп да окаже натиск върху Зеленски, за да приеме рзмяна на територии срещу мир, коментира ББС.

