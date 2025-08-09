Пожар избухна в парк Везувий в Италия

OFFNews 09 август 2025 в 11:18 435 0

Снимка БТА/АП

В Националния парк Везувий в Южна Италия избухна пожар, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Пламъците са обхванали склоновете на планината Сома, която е част от вулканичния комплекс Везувий близо до Неапол, достигайки надморска височина от 1050 метра, съобщиха от управата на парка късно снощи. Огънят е бил подхранен от вятър и високите температури и се е разпространил по билото на планината.

Пожарникарите работиха през цялата нощ, за да се борят с пламъците. Подкрепата по въздух беше преустановена при залез слънце и бе възобновена в 05:00 часа сутринта местно време от съображения за безопасност.

Паркът е одобрен от ЮНЕСКО като биосферен резерват. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подкрепете канала на OFFNews!