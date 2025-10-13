Петролен склад в Крим е подпален при украинско нападение с дрон

Украинско нападение с дрон е довело до пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим, пише ДПА.

Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов. Засега няма данни за жертви. Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона.

Вчера(12.10) руското министерство на отбраната съобщи, че е пресекло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море.

Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.

Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.

Русия нанася удари по Украйна с дронове и ракети.

Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само през изминалата седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.

