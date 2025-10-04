Партията на Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия (обновена)

Движението „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на бившия премиер Андрей Бабиш печели на парламентарните избори в Чехия, проведени вчера и днес.

ЧТК, чешката национална телевизия и телевизия Си Ен Ен Прима Нюз публикуваха резултатите при близо 100% преброени бюлетини. В парламента влизат шест политически субекта.

АНО е на първо място с 34,9% от гласовете. Партията водеше убедително още преди окончателното преброяване на гласовете.

На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 23,1% от гласовете.

На трето място е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, с 11,1%.

На четвърто място е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална, и която до миналата година беше част от правителство, със 8,8%.

На пето място е крайнодясната "Свобода и пряка демокрация" със 7,8% от гласовете.

На шесто място с 6,8% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.

Резултатите сочат, че крайнолявото обединение "Стига!" остава извън парламента с 4,3% от гласовете.

Двудневният изборен процес приключи в 15:00 ч. българско време в събота.

Андрей Бабиш е ключова фигура в чешката политика през последните 15 години. Първоначално той заема постовете министър на финансите и заместник министър-председател, а в периода 2017–2021 г. е начело на страната като министър-председател. През 2023 г. се кандидатира за президент, но претърпява категорично поражение от Петр Павел.

Като един от най-богатите хора в страната, със значителни участия в агробизнеса и медиите, времето му под светлината на прожекторите е белязано от правни спорове и обвинения в конфликт на интереси и измама със субсидии от ЕС.

Партията АНО на Бабиш бе основана като проевропейско, центристко и либерално движение през 2011 г., но той след това я превърна в партия, която е настроена срещу Брюксел и имигрантите. Бабиш пое по-популистки курс през последните години и беше един от създателите на най-голямата популистка сила на континента, „Патриоти за Европа“ – политическо семейство, в което влизат и „Фидес“ на Орбан, „Националия съюз“ на Марин льо Пен във Франция, испанската „Вокс“ и австрийската „Партия на свободата“.

Завръщането на Андрей Бабиш, когото наричат чешкия Тръмп, означава потенциална поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия. Бабиш на власт гарантира и обтягане на отношенията с Брюксел и Киев. Кампанията и в Чехия беше белязана от масирана дезинформационна антиевропейска реторика.