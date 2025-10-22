Парен каша духа: Тръмп не искал безсмислена среща с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде АФП, цитирана от БТА.

По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия.

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви високопоставен представител на Белия дом снощи.

"Не искам да имам безсмислена среща. Не искам да губя време. Затова ще видя какво ще се случи. Казах им "Останете до фронтовата линия, до линията на фронта на бойното поле. Линията на фронта. И се оттеглете, върнете се у дома и си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно", заяви Тръмп.

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август, което не доведе до конкретни резултати. Сегашното решение за отлагане може да се разглежда като опит да се избегне повторна подобна ситуация.