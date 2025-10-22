Парен каша духа: Тръмп не искал безсмислена среща с Путин

OFFNews 22 октомври 2025 в 07:34 1968 5
Срещата между Тръмп и Путин се отлага

Снимка Getty Images
Няма среща между Тръмп и Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде АФП, цитирана от БТА.  

По думите на Тръмп, основният проблем остава отказът на Москва да прекрати бойните действия по настоящата фронтова линия. 

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви високопоставен представител на Белия дом снощи. 

"Не искам да имам безсмислена среща. Не искам да губя време. Затова ще видя какво ще се случи. Казах им "Останете до фронтовата линия, до линията на фронта на бойното поле. Линията на фронта. И се оттеглете, върнете се у дома и си вземете почивка, защото имаме две държави, които се избиват взаимно", заяви Тръмп.  

Тръмп и Путин се срещнаха в Аляска през август, което не доведе до конкретни резултати. Сегашното решение за отлагане може да се разглежда като опит да се избегне повторна подобна ситуация. 

    2970

    5

    Джендо Джедев

    22.10 2025 в 09:30

    -0
    +5
    "защото имаме две държави, които се избиват взаимно"

    А тая глупост е най-смешна от всички, изтърсени от тоя хахо по въпроса. Не, нямаме две държави, които се избиват взаимно. Имаме една държава, нападнала друга, опитвайки се да я унищожи. И избива гражданите й, разрушава инфраструктурата й и заграбва територията й. Другата държава просто се защитава, борейки се за съществуването и свободата си. Тоя тулуп или изобщо не знае на коя планета е, или просто лапа пишката на Путлер. А, най-вероятно, и двете.

    5129

    4

    Mateevk

    22.10 2025 в 09:12

    -0
    +7
    Интересно напусналите окупираните територии къде ще се върнат? Да не говорим, че там вече Путин настанява руснаци от западналите руски региони. И аз като Тръмп не съм ходил по тези места, където се води войната, ама си представям за къде и за какво иде реч и не хвърлям карти по масата, обзет от пореден пристъп на невежество.

    2945

    3

    foreigner66

    22.10 2025 в 08:42

    -0
    +11
    :))) Не знам ако сложат едно 10 годишно дете за президент на САЩ дали няма да се справи по-добре:)))

    1105

    2

    781000

    22.10 2025 в 08:26

    -0
    +15
    Довечера ще каже, че срещата вече е договорена и ще се проведе след нчколко дни.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    22.10 2025 в 08:16

    -10
    +13
    И други руски работи духа Краснов. Не е само кашата.
     
