Белият дом даде задна: Нямало планове за среща между Тръмп и Путин в близкото бъдеще

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни, след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега, предаде Ройтерс.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".

По-рано днес се отложи срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха. През изминалите дни се очакваше срещата Тръмп-Путин ще се проведе в унгарската столица Будапеща - заради близостта на двамата държавния лидери с премиера Виктор Орбан.