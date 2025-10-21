Белият дом даде задна: Нямало планове за среща между Тръмп и Путин в близкото бъдеще

OFFNews 21 октомври 2025 в 19:01 4450 6
Белият дом във Вашингтон

Снимка Getty Images
Белият дом

Няма планове за среща "в близкото бъдеще" между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, заяви високопоставен представител на Белия дом.

Изявлението беше направено дни, след като Тръмп спомена възможността за нова среща с руския си колега, предаде Ройтерс.

Няма и планове за лична среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, според същия източник, който обаче определи вчерашния им разговор като "продуктивен".

По-рано днес се отложи срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха. През изминалите дни се очакваше срещата Тръмп-Путин ще се проведе в унгарската столица Будапеща - заради близостта на двамата държавния лидери с премиера Виктор Орбан.

    8015

    6

    plamen-f

    21.10 2025 в 20:48

    -0
    +0
    Путин и рижавото какаду са в един отбор.
    Това срещу ЕС.

    3146

    5

    1215

    21.10 2025 в 19:40

    -0
    +10
    Очаквах поне едно денонощие да мине докато промени мнението си оранжевият клоун.

    4246

    4

    БотоксПутю

    21.10 2025 в 19:31

    -0
    +23
    Наистина резилът заради бръщолевенето на влечугото Георг за въздушния коридор е срам за българите.

    4246

    3

    БотоксПутю

    21.10 2025 в 19:28

    -0
    +13
    Оранжевото "такова" да дава томахавките, а да не се офлянква.

    5129

    2

    Mateevk

    21.10 2025 в 19:20

    -0
    +23
    Да не би заради нас да е? Да сме размислили за въздушния коридор за Путин? Нищо - това нашето ще остане в историята като поредна проява на чутовната ни комплексарщина.

    142

    1

    Октим

    21.10 2025 в 19:10

    -0
    +23
    За какво вече да има, след като оранжевотО изрод отказа оръжията за Зеленски и изпълни волята на недоносения от кремъл!
     
    X

