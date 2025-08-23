Новак Джокович: Сърбия е на прага на гражданска война

OFFNews 23 август 2025 в 20:41 1543 2
Новак Джокович

Снимка БГНЕС
Новак Джокович

Има сериозна ескалация в Сърбия. Ние се намираме буквално на ръба на гражданската война. Надявам се ситуацията да се успокои малко, но няма признаци за това.

Това каза сръбската тенис звездата Новак Джокович по повод масовите протести срещу режима на президента Александър Вучич. Ноле изрази дълбоката си загриженост относно ескалиращите безредици в Сърбия.

По време на пресконференция преди началото на турнира US Open, Джокович заяви, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта в второстепенна грижа за много граждани.

По повод преместването на турнира ATP, който първоначално беше планиран в Белград, а сега ще се проведе от 2 до 8 ноември в Атина, в закритата баскетболна зала OAKA Джокович каза следното: "Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да преместваме турнира, но за съжаление, така стоят нещата."

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    2

    helper68

    23.08 2025 в 21:26

    -0
    +0
    @Никодим: - по точен отговор не може да намериш :)))))



    Въпрос:
    - Възможно ли е в България да има гражданска война?
    Отговор:
    - Едва ли, при тая селяния...

    https://www.vicove.biz/58cd8ce413918d4ed1f9881688e7dc40

    1000

    1

    Никодим

    23.08 2025 в 21:19

    -0
    +0
    Замисляли ли сте се защо у нас, за добро или лошо не са се случвали граждански войни.
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея