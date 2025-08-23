Новак Джокович: Сърбия е на прага на гражданска война

Има сериозна ескалация в Сърбия. Ние се намираме буквално на ръба на гражданската война. Надявам се ситуацията да се успокои малко, но няма признаци за това.
Това каза сръбската тенис звездата Новак Джокович по повод масовите протести срещу режима на президента Александър Вучич. Ноле изрази дълбоката си загриженост относно ескалиращите безредици в Сърбия.
По време на пресконференция преди началото на турнира US Open, Джокович заяви, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта в второстепенна грижа за много граждани.
По повод преместването на турнира ATP, който първоначално беше планиран в Белград, а сега ще се проведе от 2 до 8 ноември в Атина, в закритата баскетболна зала OAKA Джокович каза следното: "Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да преместваме турнира, но за съжаление, така стоят нещата."
23.08 2025 в 21:26
Въпрос:
- Възможно ли е в България да има гражданска война?
Отговор:
- Едва ли, при тая селяния...
https://www.vicove.biz/58cd8ce413918d4ed1f9881688e7dc40
23.08 2025 в 21:19
