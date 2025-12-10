На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов - стрийм, хронология, снимки

OFFNews следи на живо от площад Независимост в София протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта".
Демонстрантите настовят за "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта".
Хронология на протеста:
18: 20 ч. - Протестът в момента:
Снимка: Деян Милков
Снимка: Маргарита Генчева
18:05 ч. - Стриймът на OFFNews от протеста в момента се излъчва в ефира на "Видимо и невидимо ТВ", която е в мрежите на повече от 150 кабелни оператора.
18:00 ч. - Демонстрантите се събират на площад Независимост.
17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.
17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.
Снимка: Анна Сечински
Шегувам се. Дай им още няколко десетилетия и са обратно по дърветата.
''Зелено движение'' предлага намаляване на възрастта за гласуване от 18 на 16 години
