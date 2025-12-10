Ексклузивно На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов - стрийм, хронология, снимки

На живо: Протестът срещу Пеевски и Борисов - стрийм, хронология, снимки

Екип на OFFNews 10 декември 2025 в 17:49 6733 4
Протестът срещу Пеевски и Борисов

OFFNews следи на живо от площад Независимост в София протеста под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". 

Демонстрантите настовят за "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта".

Хронология на протеста:

18: 20 ч. - Протестът в момента:

Снимка: Деян Милков

Снимка: Маргарита Генчева

18:05 ч. - Стриймът на OFFNews от протеста в момента се излъчва в ефира на "Видимо и невидимо ТВ", която е в мрежите на повече от 150 кабелни оператора.

18:00 ч. - Демонстрантите се събират на площад Независимост. 

17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.

17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Снимка: Анна Сечински

    5012

    4

    Калпазан

    10.12 2025 в 18:24

    -0
    +0
    Пясъчното човече изпрати свестните хора там, откъдето никога не е слизал.

    4005

    3

    PaulPierce

    10.12 2025 в 18:13

    -0
    +0
    Младите идват, дебелите си отиват. Нормални неща

    47

    2

    Октим

    10.12 2025 в 17:58

    -3
    +0
    Братовчедката е вече там, току-що я видях, което ще рече, че тя ще представя родата, от която повечето сме в чужбина от около 60 години насам!

    510

    1

    sandman

    10.12 2025 в 17:53

    -12
    +0
    Еволюират питеците. От "срещу бюджета" стана "срещу Тиквата и Пееф".

    Шегувам се. Дай им още няколко десетилетия и са обратно по дърветата.

     
