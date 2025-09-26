НАТО вдигна отново прехващачи заради нов руски набег над Балтийско море

Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като отново бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА и БТА.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, обяви отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във Фейбсук.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.