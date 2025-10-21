Космически боклук се разби в предното стъкло на самолет

Националната комисия за безопасност на транспорта в САЩ разследва инцидент със самолет на United Airlines. Предното стъкло на Боинг 737 Макс на авиокомпанията е било разбито по време на полет. Следите от изгаряне по самолета сочат, че той най-вероятно е бил ударен от космически отпадъци.
Полет 1093 на United излетял от Денвър до Лос Анджелис в четвъртък сутринта.
37 минути по-късно, близо до град Моуаб в щата Юта, Боинг 737 Макс започна неочаквано да се снижава, според данни от Flightradar24. След още 10 минути завива рязко на север и се отклонява към Солт лейк сити, където каца безпроблемно.
Предните стъкла на самолетите са проектирани с няколко слоя, така че да могат да функционират безопасно, дори ако някой от слоевете е повреден. Пострадала е единствено ръката на пилота.
On October 16, 2025, United Airlines flight UA1093, a Boeing 737 MAX, had to make an emergency landing in Salt Lake City after its windshield was cracked by an unknown object while flying from Denver to Los Angeles. One pilot sustained arm injuries, and while the exact cause is… pic.twitter.com/ByXPRyOjXZ— Ranger H (@RangerH338) October 19, 2025
