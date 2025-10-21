Космически боклук се разби в предното стъкло на самолет

Националната комисия за безопасност на транспорта в САЩ разследва инцидент със самолет на United Airlines. Предното стъкло на Боинг 737 Макс на авиокомпанията е било разбито по време на полет. Следите от изгаряне по самолета сочат, че той най-вероятно е бил ударен от космически отпадъци.

Полет 1093 на United излетял от Денвър до Лос Анджелис в четвъртък сутринта.

37 минути по-късно, близо до град Моуаб в щата Юта, Боинг 737 Макс започна неочаквано да се снижава, според данни от Flightradar24. След още 10 минути завива рязко на север и се отклонява към Солт лейк сити, където каца безпроблемно.

Предните стъкла на самолетите са проектирани с няколко слоя, така че да могат да функционират безопасно, дори ако някой от слоевете е повреден. Пострадала е единствено ръката на пилота.