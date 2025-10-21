Космически боклук се разби в предното стъкло на самолет

Анна Сечински 21 октомври 2025 в 12:54 924 1
Самолет

Снимка Getty images
Удар по самолет

Националната комисия за безопасност на транспорта в САЩ разследва инцидент със самолет на United Airlines. Предното стъкло на Боинг 737 Макс на авиокомпанията е било разбито по време на полет. Следите от изгаряне по самолета сочат, че той най-вероятно е бил ударен от космически отпадъци.

Полет 1093 на United излетял от Денвър до Лос Анджелис в четвъртък сутринта.

37 минути по-късно, близо до град Моуаб в щата Юта, Боинг 737 Макс започна неочаквано да се снижава, според данни от Flightradar24. След още 10 минути завива рязко на север и се отклонява към Солт лейк сити, където каца безпроблемно. 

Предните стъкла на самолетите са проектирани с няколко слоя, така че да могат да функционират безопасно, дори ако някой от слоевете е повреден. Пострадала е единствено ръката на пилота. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -7400

    1

    Gunteer

    21.10 2025 в 12:56

    -10
    +0
    Космически отпадъци или метеорит? Ставате все по-небрежни или сте прегрели?
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов