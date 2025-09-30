Кийт Келог: Путин вече разбира, че не може да спечели войната с Украйна

Специалният представител на президента на САЩ за Украйна Кийт Келог е убеден, че руският диктатор Владимир Путин разбира, че не може да спечели война с Украйна. Това коментира той по време на Варшавския форум за сигурност, пише The ​​Guardian.

„Мисля, че Путин разбира, може би дълбоко в себе си, че не може да спечели тази война. Това е неспечелена битка за него в дългосрочен план. Няма да се случи“, заяви специалният представител.

Келог изрази и позицията си относно руските самолети и дронове, нарушаващи въздушното пространство на НАТО. Той по същество подкрепи идеята руските цели да бъдат свалени, ако нахлуят във въздушното пространство на Алианса.

„Като се има предвид как реагирате на нещо подобно, от военен опит, бих казал, че понякога се повишава това, което се нарича ниво на риск. Ще ви дам добър пример... Преди няколко години, през 2015 г., руснаците заповядаха на руски изтребител да нахлуе в турското въздушно пространство. Какво направиха турците? Те го свалиха“, отбеляза специалният представител.

Той се съгласи, че това е опасно и добави:

„Но понякога трябва да се запитате: накъде оттук нататък?“

Освен това, Келог обсъди възможността за организиране на тристранна среща между президентите на Украйна, Съединените щати и Русия. Според него това ще стане възможно, когато цената на войната за Русия стане „непосилно висока“. Той каза, че Украйна вече постига напредък по този въпрос, като атакува петролни рафинерии, „което е намалило производството на петрол в най-голямата държава в света с 20%“.

Келог отбеляза, че Русия „е петролна сила“ и ако нейните „петродолари“ бъдат отнети, „те ще имат огромен проблем“.

„Мисля, че всичко е свързано с Путин... и по същество с нивото на болка, което е готов да понесе... Проблемът е в него, а не в Запада, и той трябва да вземе това решение, а не Западът“, каза специалният представител, припомняйки нарастващите проблеми на Русия на фронтовата линия, тъй като според него руската армия „изважда танкове от музеите, за да ги транспортира до фронтовата линия“.

Преди ден Келог заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е позволил на Украйна да нанесе удари с голям обсег срещу Русия. В интервю за Fox News той отбеляза, че това решение се подкрепя и от представители на администрацията на Тръмп.

Келог обясни и позицията на Тръмп относно ракетите „Томахоук“ за Украйна. Той каза, че решението за трансфера все още не е взето, но е изцяло в компетенциите на президента на САЩ.

Впоследствие специалният представител се дистанцира от предишните си коментари относно трансфера на ракети „Томахоук“ на Украйна. Келог подчерта, че говори само за публични изявления и няма вътрешна информация за процеса на вземане на решения или неговия резултат. Той обаче отбеляза значението на ракетите „Томахоук“, наричайки ги „много сложна ракетна система“ и заяви, че ако употребата им бъде разрешена, това „ще промени динамиката на всеки военен конфликт“.