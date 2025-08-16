Исканията на Путин: Украйна да му подари Донбас и да се откаже от ЕС и НАТО

На срещата в Аляска руският президент Владимир Путин е предложил да замрази фронта в Запорожка и Херсонска област, при условие че украинската армия напусне цялата територия на Донбас. Това съобщават Bloomberg, Reuters и Financial Times.

Но има и още: трябвало да бъдат изпълнени и други изисквания на Путин, свързани с „отстраняването на основните причини за конфликта", отбелязва Financial Times.

Като основни причини Кремъл посочва политическата система, установена в Украйна от 2014 г., стремежът ѝ към интеграция в Европейския съюз и НАТО и нарастващата мощ на ВСУ.

В събота Доналд Тръмп е преразказал тези предложения на Путин по време на телефонните си разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските лидери.

Путин свика заседание в Кремъл при закрити врата

В събота следобед руският президент Владимир Путин свика заседание в Кремъл, посветено на резултатите от преговорите в Анкоридж.

В заседанието участват руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Държавната дума (долната камара на парламента) Вячеслав Володин, ръководителят на президентската администрация Антон Вайно, секретарят и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация - Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, както и вицепремиери и министри. Сред участниците в заседанието е и Владимир Медински, както и ръководителите на Централната банка, Федералната служба за сигурност, Генералния щаб и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на президента по въпросите на икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев.

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения. Разговорът беше много откровен. Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище. Имаше възможност спокойно и подробно да изложим нашата позиция, заяви Путин.

"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", каза още руският президент.

След това заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.