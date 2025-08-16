Исканията на Путин: Украйна да му подари Донбас и да се откаже от ЕС и НАТО

OFFNews 16 август 2025 в 19:52 3440 6
Кремъл

Снимка Кремъл - пресслужба
Заседанието в Кремъл

На срещата в Аляска руският президент Владимир Путин е предложил да замрази фронта в Запорожка и Херсонска област, при условие че украинската армия напусне цялата територия на Донбас. Това съобщават Bloomberg, Reuters и Financial Times.

Но има и още: трябвало да бъдат изпълнени и други изисквания на Путин, свързани с „отстраняването на основните причини за конфликта", отбелязва Financial Times.

Като основни причини Кремъл посочва политическата система, установена в Украйна от 2014 г., стремежът ѝ към интеграция в Европейския съюз и НАТО и нарастващата мощ на ВСУ.

В събота Доналд Тръмп е преразказал тези предложения на Путин по време на телефонните си разговори с президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските лидери.

Путин свика заседание в Кремъл при закрити врата

В събота следобед руският президент Владимир Путин свика заседание в Кремъл, посветено на резултатите от преговорите в Анкоридж.

В заседанието участват руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Държавната дума (долната камара на парламента) Вячеслав Володин, ръководителят на президентската администрация Антон Вайно, секретарят и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация - Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, както и вицепремиери и министри. Сред участниците в заседанието е и Владимир Медински, както и ръководителите на Централната банка, Федералната служба за сигурност, Генералния щаб и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на президента по въпросите на икономическото сътрудничество с други страни Кирил Дмитриев.

Преговорите между Русия и САЩ в Аляска бяха съдържателни и приближиха страните към вземането на нужните решения. Разговорът беше много откровен. Отдавна не сме водили преговори от подобен род на такова равнище. Имаше възможност спокойно и подробно да изложим нашата позиция, заяви Путин.

"На практика обсъдихме всички аспекти на нашето сътрудничество, но преди всичко говорихме за възможното разрешаване на украинската криза на справедлива основа", каза още руският президент.

След това заседанието в Кремъл продължи при закрити врата.

    2970

    6

    Джендо Джедев

    16.08 2025 в 21:34

    -0
    +1
    Глупакът Краснов досега не играе никаква друга роля освен говорител на Путлер. НИКАКВА! Молодец!

    18112

    5

    Bad Horse

    16.08 2025 в 21:02

    -0
    +0
    Сори за неграмотното писане. Сайта июа ужасен интерфейс на телефона.

    18112

    4

    Bad Horse

    16.08 2025 в 20:51

    -1
    +0
    Добре де, ръководството на Украйна, военните, народа, Улрайна като цяло... какво ще реши?
    Вариант 1 осначава да се бият още години и да им измрат най-ценните хора.
    Вариант 2 значи да почнат възстановяване сега. И ппдготовка за реванша в подходящ момент.

    5129

    3

    Mateevk

    16.08 2025 в 20:42

    -1
    +2
    Увлечени от това персонализиране, което за Русия е напълно приложимо, тоест там един решава и продава на публиката, докато в Украйна е съвсем различно, защото Украйна не е бащиния на Зеленски и той не може да раздава и подарява еднолично каквато и на когото си реши. Някой представя ли се какво ще се случи на Зеленски, ако изпълни исканията на Путин? Никак не е трудно, ако се замисли човек. Защото украинците още не са излезли на сцената, а те доказаха, че не са това, което Путин мисли и иска да направи от тях. Наскоро имаше протести срещу решение на Зеленски по отношение независимостта на антикорупционните органи и видяхте какво стана - на другия ден Зеленски отстъпи. Та Зеленски може да отстъпи пред Тръмп, но само толкова, колкото му позволят украинците.

    18112

    2

    Bad Horse

    16.08 2025 в 20:26

    -0
    +0
    Европа нали щеше да подкрепя Украйна до справедлив мир? Какво се тюхкате? Ще купува оръжие от САЩ за Украйна, от което Тръмп ще е щастлив. Ще изгражда собствена европейска военна индустрия и армия, толкова силна колкото е икономическата мощ на Европа. Тоест двойно по-голяма от американската.

    Нали така ще стане?

    Или Тръмп ще каже на Зеленски да даде на Путин каквото иска и Зеленски ще клекне. 50/50? 20/80?

    Питам, не се заяждам. Има 2 сценария. Кой ще се случи?

    3915

    1

    Constanza

    16.08 2025 в 20:14

    -0
    +7
    Глупакът Краснов имаше възможност да спечели големи дивиденти, ако беше арестувал Путин и по този начин да спре войната. Нобелова награда едва ли, но историята щеше да определи това като брилянтен ход.

    Само че той иска диктатура и Путин му е кумир.
     
