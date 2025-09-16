ИИ ще предупреждава за слънчеви изригвания

Учени от Нюйоркския университет в Абу Даби (НУАД) са създали изкуствен интелект, който може да прогнозира слънчеви изригвания четири дни преди тяхното настъпване, като надминава по точност съществуващите методи, предаде БТА.

Екипът на НУАД, ръководен от докторанта Датарадж Дхури и главния изследовател в Центъра за космически науки Шраван Ханасоге, е обучил своя ИИ модел, използвайки ултравиолетови изображения с висока резолюция от Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА, комбинирани с исторически записи на слънчевия вятър.

Вместо анализ текст, както правят повечето популярни модели на ИИ, новата системата анализира изображения на Слънцето, за да открива закономерности, свързани с промените в слънчевия вятър. Това води до 45% по-точни прогнози спрямо настоящите оперативни модели и с 20% по-добри резултати от предишните ИИ подходи.

„Това е важна стъпка напред в защитата на спътниците, навигационните системи и енергийната инфраструктура, от които зависи съвременният живот. Чрез комбиниране на усъвършенстван ИИ със слънчеви наблюдения можем да издаваме предварителни предупреждения, които помагат за защитата на критични технологии на Земята и в космоса“, заяви Дхури.

НУАД е създал повече от 90 факултетни лаборатории и проекти, произвеждащи над 9200 международно признати научни публикации.