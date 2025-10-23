И ЕС удари Русия: Нови санкции за сенчестия флот и забрана за внос на втечнен газ

Европейският съюз се споразумя за нов пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния нелегален флот от петролни танкери и забраняа за вноса на втечнен природен газ. Това обяви в четвъртък датското председателство на ЕС.

„Днес е добър ден за Европа и Украйна“, заяви датският външен министър Ларс Локке Расмусен в изявление, докато лидерите на ЕС се събираха на среща на върха в Брюксел. Той добави, че новите санкции „ще въведат нови и всеобхватни мерки по отношение на петрола и газа, сенчестия флот и финансовия сектор на Русия“.

Мярката идва, ден след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу руската петролна индустрия, припомня "Асошиейтед Прес". Те имат за цел да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори и да сложи край на войната на Москва срещу Украйна.

Междувременно цените на петрола се повишиха с над 3 на сто в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия, след като САЩ наложиха санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" заради войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,94 долара или 3,1 на сто до 64,53 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 1,89 долара или 3,2 на сто до 60,39 долара.

Снощи САЩ заявиха, че са готови да предприемат по-нататъшни действия, като призоваха Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня във войната си в Украйна. Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп не беше налагал санкции на Русия заради войната, разчитайки вместо това на търговски мерки.

"Предвид отказа на президента Путин да прекрати тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление.

Миналата седмица Великобритания санкционира "Роснефт" и "Лукойл".

Отделно, късно вчера страните от ЕС одобриха 19-и пакет от санкции срещу Русия заради войната, който включва забрана за внос на руски втечнен природен газ (LNG).

"Въпреки че новината за санкциите тласна нагоре цената на суровия петрол, покачването досега е сравнително скромно, тъй като миналите заплахи от санкции/тарифи бяха смекчени или забавени, а също и поради трудностите при прилагането им", каза Тони Сикамор, пазарен анализатор в Ай Джи (IG).

Веднага след обявяването на санкциите от САЩ фючърсите на двата сорта поскъпнаха с над 2 долара за барел, стимулирани и от спада на запасите от суров петрол в САЩ.

Миналата седмица САЩ призоваха Япония, която също е основен купувач на руски втечнен природен газ, да спре вноса си на енергоресурси от Русия преди предстоящото посещение на Тръмп в Азия и тъй като Вашингтон увеличава натиска върху региона да прекрати постепенно руските доставки, припомня БТА.