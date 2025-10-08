Фон дер Лайен: Русия води хибридна война с нас и Европа трябва да отговори

Това е кампания за всяване на тревога, тест на решимостта ни и опит да се отслаби подкрепата ни за Украйна, заяви председателят на ЕК

Ружа Райчева 08 октомври 2025 в 12:55 388 2
Урсула фон дер Лайен, ЕК

Снимка Getty Images
Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че серията инциденти с руски дронове и изтребители, навлезли в европейско въздушно пространство са тест на решимостта на съюза и опит да се отслаби европейската подкрепа за Украйна. 

През последните седмици руски изтребители нарушиха въздушното пространство на Естония, а дронове прелетяха над критични обекти в Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия. В ЕС имаше случаи и на прекъснати подводни кабели, парализирани от кибератаки летища и логистични центрове бяха парализирани от кибератаки. 

"Време е да го назовем - това е хибридна война и трябва да се отнасяме към това много сериозно. (...) Нещо ново и опасно се случва в нашето небе. Един инцидент може да е грешка, два - съвпадение, но три инцидента... Това е умишлена и целенасочена кампания срещу Европа. И тя трябва да отговори", заяви Фон дер Лайен на пленарно заседание на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург днес.

Според нея не става дума за случаен тормоз, а калкулирана кампания от страна на Кремъл:

"Тези инциденти са калкулирани, така че да се мержелеят в здрача на неоспоримото. Това не е случаен тормоз, а целенасочена кампания за всяване на тревога сред гражданите ни, да тества решимостта ни, да раздели съюза и да отслаби подкрепата ни за Украйна."

Пред евродепутатите председателят на ЕК заяви, че Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира и отговори бързо на променящата се същност на войната. Фон дер Лайен изтъкна, че ставаме свидетели на най-големия скок в разходите за отбрана в историята на ЕС.

"Този скок трябва да е двигател на растежа в ЕС. Трябва да разчитаме на собствените си инвестиции в критични времена", категорична беше председателят на ЕК.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    08.10 2025 в 13:15

    -0
    +3
    Поченете да сваляте - дронове, самолети, да арестувате саботьори и т. н. Гаранция, че рашетата ще се разпискат. Така ще се издадат сами.

    3146

    1

    1215

    08.10 2025 в 13:03

    -0
    +2
    Колко години ще повтаряте едно и също.Вземете се в ръце и действайте.Турция показа преди няколко години как става.Русссия не толкова страшна ,колкото се хвали.
     
