Фон дер Лайен пристига в Румъния заради руските дронове в Черно море

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение в Румъния днес в рамките на обиколка, която включва още България и Турция.

В 15.30 местно (и българско) време тя ще бъде приета от президента Никушор Дан в двореца "Котрочени" в Букурещ.

Предвидени са разговори, както на четири очи, така и в по-широк формат.

В рамките на деня Урсула фон дер Лайен ще се срещне и с румънския премиер Лука Никулеску.

Визитата на председателя на ЕК е провокирана от сериозната ескалация на напрежението и поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в региона на Черно море. Това ще бъде основен акцент на посещението й и в България на следващия ден.

След Букурещ, Урсула фон дер Лайен заминава за Варна за среща с премиера Румен Радев, а след това ще отпътува за Турция, където ще вземе участие в международната конференция на ООН, посветена на глобалните изменения на климата.

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