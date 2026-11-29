Снегът и паднали дървета са причина за спрени влакове, обстановката е сложна, каза директорът на дирекция „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Пламен Добрев.
По думите му няма бедстващи пътници, но хората във влака на гара Елисейна си стоят в купетата от 3 часа през нощта без вода и храна.
От НКЖИ посочват още, че за пътниците на гара Елисейна е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е бил отказан заради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.
Добрев допълни, че най-критична е била ситуацията в участъка Елисейна – Мездра. Той посочи, че влак е потеглил от Мездра в 9:15 ч., но контактната мрежа е била съборена и влакът отново е спрял.
В момента е спряно движението и в участъка гара „Ботев“ – Калофер, където също има паднало дърво. То се разчиства, за да може бързият влак № 3620 от Бургас за София да продължи пътуването си. Преустановено е движението и между гарите Оризово и Свобода, където също има множество паднали дървета.
Заради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение. Със закъснение са и влаковете по направлението Перник – София.
„Няма апокалипсис на релсите, но снегът, непрестанният снеговалеж и силният вятър събарят дървета, които падат върху контактната мрежа и железния път. НКЖИ разполага с необходимия ресурс, но има и затруднения с хората. Въпреки това се прави необходимото, за да се осигури нормалното движение на влаковете“, каза Пламен Добрев.
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