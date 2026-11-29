Военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира пострадали фенове на Левски от Марсилия след специална акция.

Изпратеният по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов самолет кацна точно в 2 ч. в София, съобщи бТВ.

На борда бяха двама от ранените фенове на Левски след побоя на мача с „Олимпик“ Марсилия. Те са настанени във ВМА.

В Марсилия остава само един от ранените привърженици на Левски, който е в тежко състояние.

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