Военнотранспортният самолет „Спартан“ транспортира пострадали фенове на Левски от Марсилия след специална акция.
Изпратеният по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов самолет кацна точно в 2 ч. в София, съобщи бТВ.
На борда бяха двама от ранените фенове на Левски след побоя на мача с „Олимпик“ Марсилия. Те са настанени във ВМА.
В Марсилия остава само един от ранените привърженици на Левски, който е в тежко състояние.Следете новините ни в :
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