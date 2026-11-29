В по-голямата част от страната вали сняг, а на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Температурите са предимно отрицателни, което създава предпоставки за заледяване на пътните настилки.

Обстановката по пътищата е изключително усложнена, а очакванията за много области на страната в Западна и Централа България са снеговалежът да продължи до ранния следобед. В Източна България се очакват валежи от дъжд, на места примесен със сняг, а заради ниските температури – и опасни заледявания на пътните настилки.

Временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по редица участъци от автомагистралите и републиканската пътна мрежа, особено на планинските проходи през Стара Планина и в Родопите, съобщи АПИ.

Ограничения има и за всички превозни средства по отделни пътни направления и проходи. На всички участъци от автомагистралите „Тракия", „Хемус" и „Струма" на територията на София-област е забранено движението на камиони над 12 т. Забраната важи и за област Перник за АМ „Струма".

Затворен за движение остава пътят Варна-Добрич. Ограничено е движението на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от пътната мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен.

В област Враца има снегонавявания, а в района на Краводер временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили заради аварирали камиони. Временно е ограничено и движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат-Батак.

АПИ съветва шофьорите да избягват пътувания, освен ако не са абсолютно необходими и да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили. Препоръчително е автомобилите да са заредени с достатъчно гориво. На пътя да не предприемат рискови маневри и да не затрудняват работата на снегопочистващата техника. За по-голяма сигурност препоръчваме също да се използват навигационни приложения, защото в тях са отразени повечето места с ограничения, колони от автомобили, евентуални препятствия на пътя и др.

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