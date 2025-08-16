ЕС: Русия не иска да спре войната, но САЩ имат силата да наложат сериозни преговори

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външна политика Кая Калас заяви, че Русия няма намерение да прекрати войната в Украйна в близко бъдеще, но че САЩ имат силата да наложат провеждането на сериозни преговори.

Ръководителят на европейската дипломация заяви, че руският президент Владимир Путин продължава да протаква преговорите с "надеждата, че ще се измъкне" и посочи, че си е тръгнал от Аляска, без да поема никакви ангажименти за мир.

"Решимостта на президента Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение е от жизненоважно значение. САЩ имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно. ЕС ще работи с Украйна и САЩ", каза Кая Калас.

На свой ред френският президент Еманюел Макрон призова да се поддържа "натиск" върху Русия, докато "не бъде постигнат стабилен и траен мир, зачитащ правата на Украйна". Френският президент приветства готовността на САЩ да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна, които трябва да съпътстват всяко мирно споразумение, предаде агенция Франс прес.

Еманюел Макрон заяви, че Франция ще работи със САЩ и партньорите си в т.нар. "коалиция на желаещите" за постигане на напредък към траен мир с гаранции за сигурност. По думите на френския президент участниците в коалицията ще се срещнат в скоро време.

В публикация в социалната мрежа "Х" председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната.

След срещата на Тръмп и Путин италианският премиер Джорджа Мелони изрази мнението, че най-накрая има лъч на надежда за постигането на мир в Украйна.

Чешкият премиер Петър Фиала заяви, че Путин е заинтересован единствено от завземане на територии.

"Резултатите от срещата в Аляска потвърждават, че докато САЩ и техните съюзници търсят пътища към постигането на мир, Путин си остава заинтересован единствено от възможно най-големи териториални придобвки и от възстановяването на Съветската империя", каза Фиала.

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че приветства процеса, започнат от Тръмп и Путин за прекратяване на войната в Украйна и че следващите дни ще покажат дали големите страни от Европейския съюз ще го подкрепят.

Близкият до Тръмп премиер на Унгария Виктор Орбан написа в социалните мрежи, че "светът е едно по-безопасно място" след вчерашната среща в Аляска.