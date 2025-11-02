Двама нови заподозрени са обвинени за обира в Лувъра

Френската прокуратура повдигна обвинения срещу още двама души за дръзкия обир на кралските бижута от Лувъра, извършен посред бял ден на 19 октомври. Сред тях са 38-годишна жена, обвинена в съучастие в престъплението, както и 37-годишен мъж. Мъжът е обвинен в участие в кражба от организирана престъпна група и престъпен сговор, предаде Би Би Си.

Двамата са били изправени пред съдия, който е постановил да останат в ареста.

Жената се е разплакала по време на изслушването и е отрекла да има каквото и да е участие. Адвокатът ѝ, Адриен Сорентино, заяви пред медиите, че клиентката му е „съкрушена“ и не разбира как е замесена. „Тя не осъзнава по какъв начин е свързана с каквото и да било от обвиненията“, каза той.

37-годишният мъж е бил известен на полицията за предишни кражби, като е свързан с местопрестъплението чрез ДНК следи. Преди него двама други мъже вече бяха обвинени, след като частично признаха участието си в кражбата. Единият от тях е бил арестуван на летище „Шарл дьо Гол“ при опит да напусне страната, а другият – в дома си.

На 29 октомври в района на Париж бяха задържани още петима заподозрени. ДНК, открита на мястото на обира, свързва един от тях с престъплението, но трима впоследствие бяха освободени без обвинения.

Изчезналите бижута, оценени на 88 млн. евро, все още не са открити.

Френският министър на културата Рашида Дати остро критикува ръководството на музея, че „сериозно е подценявало риска от проникване и кражба“ години наред, и обяви въвеждането на нови мерки за сигурност до края на годината. Президентът на музея Лоранс де Кар призна, че в деня на кражбата единствената камера, която наблюдавала Галерията на Аполон, е била насочена в грешна посока. Част от най-ценните експонати вече са преместени за съхранение в Националната банка на Франция.