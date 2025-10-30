Още петима са арестувани за обира на Лувъра в Париж

Секцията на музея, от която бяха откраднати скъпоценните бижута

Петима нови заподозрени са арестувани във връзка с обира на Лувъра в Париж, предаде Ройтерс, позовавайки се на френската радиостанция Ер Те Ел.

Малко по-рано днес френският телевизионен канал Бе Еф Ем съобщи за заподозрян, който е бил задържан късно в сряда вечерта. Смята се, че мъжът е бил на местопрестъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът. 

Новите арести следват задържането през уикенда на двама мъже, които според парижката прокуратура "частично" са признали участието си в кражбата на бижута от зала "Аполон".

Така общият брой на арестуваните достигна 7. 

На 19 октомври четирима крадци с качулки откраднаха бижута от галерията "Аполо" в Лувъра, където се съхраняват френските кралски скъпоценности. Обирът се случи посред бял ден, в рамките на време на работното време. Дръзката кражба разкри пропуски в сигурността на най-посещавания музей в света.

Бижутата все още не са открити, припомня Ройтерс.

