Обир в Лувъра, музеят затвори

Крадци откраднаха бижута, изложени в парижкия музей Лувър в неделя сутринта, след което избягаха със скутер, съобщи АФП, цитирана от БТА.
Според първоначалната информация инцидентът е станал между 9:30 и 9:40 ч. Стойността на откраднатите предмети се оценява.
Престъпниците, чийто брой все още не е уточнен, са пристигнали със скутер и са използвали товарен асансьор, за да достигнат до желаното помещение. Те са били оборудвани с малки верижни триони, посочиха от полицията.
„Обир беше извършен в неделя сутринта при отварянето на Лувъра в Париж“ – съобщи френският министър на културата Рашида Дати в мрежата X. Музеят също обяви, че е затворен по „извънредни причини“.
„Обир се случи тази сутрин при отварянето на музея Лувър. Няма данни за пострадали. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Разследването е в ход“, написа Рашида Дати.
