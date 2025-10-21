Срещата между Тръмп и Путин под въпрос, тази между Рубио и Лавров е отложена

Срещата на държавния секретар на САЩ Марко Рубио с руския външен министър Сергей Лавров, планирана да предшества срещата на върха в Будапеща между президента на Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, е отложена, съобщи CNN.

Надеждите на Тръмп за бърза среща с Путин са в застой.

В четвъртък, след разговор с Путин, Тръмп заяви, че двамата „са се споразумели, че следващата седмица ще има среща на нашите съветници на високо ниво“. „Първоначалните срещи на Съединените щати ще бъдат водени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с различни други хора, които ще бъдат определени“, написа той в Truth Social.

Очакваната среща между Рубио и руския му колега Сергей Лавров обаче е отложена засега, каза служител на Белия дом пред CNN, защото двамата имат различни очаквания относно евентуален край на руската инвазия в Украйна.

Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор в понеделник и обсъдиха „следващите стъпки“ след разговора между двамата си президенти миналата седмица за евентуален край на конфликта в Украйна, според кратка информация за разговора от Държавния департамент на САЩ. Рубио „подчерта важността на предстоящите ангажименти като възможност Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на руско-украинската война, в съответствие с визията на президента Тръмп“, според съобщението.

Междувременно Кремъл определи разговора като „конструктивна дискусия“, която се занимаваше с „възможни конкретни стъпки за прилагане на договореностите“, постигнати по време на разговора между Тръмп и Путин.

Източник, запознат с въпроса, каза пред CNN, че след разговора между Рубио и Лавров, официални лица са смятали, че руската позиция не се е развила достатъчно отвъд максималистичната си позиция. Засега, според източника, Рубио вероятно няма да препоръча срещата между Путин и Тръмп да се проведе следващата седмица, но Рубио и Лавров биха могли да говорят отново тази седмица.