Балетист от операта в Лвов загина на фронта

Маргарита Генчева 16 септември 2025 в 12:37 532 1
ДСНС на Украйна

Снимка ДСНС на Украйна

С над 100 дрона и 150 управляеми авиационни бомби Русия атакува украински градове.

Югоизточният украински град Запорожие е бил обект на масивна атака рано тази сутрин, съобщава украинската държавна служба за извънредни ситуации. "Много жилищни сгради бяха повредени...В Николаевска област един човек загина при обстрел на ферма", пише украинският президент Зеленски. 13 са ранени, сред които има две деца. 

Междувременно има нападения и над Харков, трима души са ранени, по информация на кмета на града Игор Терехов.

Тази нощ Сумската община отново беше атакувана от вражески дронове, докладва в Телеграм областният управител Олег Григоров. Част от града е без електроснабдяване поради атаката. Пострадали са 9 души. Повредени са инфраструктурни обекти в 7 общини, сред които частна къща, автомобили и многоетажни сгради. 

На фронта е загинал и балетиста на Лвовския държавен академичен театър за опера и балет Дмитрий Пасечник, пише Униан. През октомври миналата година Пасечник се присъединява към балетния състав на театъра, но по-малко от година по-късно се записва в редиците на Въоръжените сили на Украйна.

"От началото на септември над 3500 дрона от различни типове и почти 190 ракети, повече от 2500 авиационни бомби бяха изстреляни срещу нашите хора", съобщава още Зеленски.  

    Gunteer

    16.09 2025 в 13:55

    -0
    +0
    Безумие! Войната е за два вида хора - такива, които имат физика и психика на епични герои, и такива без души. Не трябва да умират балетисти и други подобни, заради които на човек му се живее всъщност!
     
