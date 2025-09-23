Американски генерал: Путин има извратени схващания за историята. Той е реваншист (видео)

Генерал Дейвид Петреус е носител на най-високото звание във въоръжените сили на САЩ – четиризвезден генерал. Командвал е многонационалните сили в Ирак (2007 – 2008 г.). Бил е командващ на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (2008-2010 г.), командващ на силите на САЩ и НАТО в Афганистан (2010-2011 г.), а през периода 2011-2012 г. е назначен за директор на Централното разузнавателно управление на САЩ. В момента е председател на Световния институт на американската инвестиционна компания със собствен капитал Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc. и е председател на Бюрото на компанията за Близкия Изток.

Моето разбиране – като бивш военен и служител в разузнаването, а не като дипломат е, че президентът Тръмп положи усилия да използва установените лични отношения с Путин, за да прекрати смъртоносното развитие в Украйна. Той разстла „червен килим“ пред Путин при срещата им в Анкоридж – Аляска (на 15 август т.г.).

Но в отговор Путин изпрати такова количество дронове и ракети в небето на Украйна, което решително надхвърли досегашните руски „рекорди“ в масираните удари по територията на страната. И с това отговорът на Путин не беше изчерпан. Последваха ударите с дронове по територията на Полша, а в последно време и нарушаването на въздушното пространство на Естония. При това неколкократно бяха заявени отново „максималистичните“ цели, които Путин иска да постигне във войната срещу Украйна: президентът Зеленски да бъде сменен от проруска марионетка; да бъдат отстъпени нови територии, които Русия дори все още не е окупирала, особено укрепените центрове на украинската отбрана в Донецка област и над всичко това – Украйна да бъда „демилитаризирана“.

Украйна демонстрира изключителен капацитет в областта на проектирането, на развойната дейност, на производството и на бойното използване на ключови оръжейни системи. В сферите, където украинският потенциал е ограничен – на първо място средствата за противоракетна отбрана от класа на „Пейтриът“, на системи за нанасяне на удари по обекти в дълбочина на руското разположение и на тежки артилерийски системи, Киев трябва да получи своевременно помощ отвън. Особено място в това отношение заема непрекъснатото и ефективно разузнавателно осигуряване.

От значение е и това, че постепенно Украйна се изгражда като военно-промишлена „столица“ не само в Европа. В света няма друга държава, която произвежда толкова разнообразни по тип и назначение безпилотни ударни и помощни системи и въоръжения. Това е държава, която без военно-морски флот потопи една трета от бойния и от спомагателния състав на Черноморския флот на Русия. Днес този флот е „затапен“ в Новоросийск, на максималното възможно отдалечение от територията на Украйна.

Считам, че осъзнавайки истинската позиция на Путин, президентът Тръмп е близо до това да разпореди въвеждането на подготвения санкционен пакет срещу най-близките поддръжници на Русия, за който в американския Сенат има двупартийна подкрепа.

Докато заемах високи позиции във военната йерархия в САЩ и в администрацията, никога не съм бил свидетел на такава бърза реакция на дипломатическия фронт, както след срещата в Аляска. Тя беше проведена в петък, а веднага още в следващия понеделник лидерите на водещи държави от ЕС, в това число президентът на Финландия и президентът Зеленски, обсъждаха в Овалния кабинет с президента Тръмп по-нататъшните съвместни действия.

У Тръмп нараства убеждението, че Путин се опитва да го „изиграе“, като реакция на което последва решението за отпускането на заплатени от ЕС два транша военна помощ за Украйна, всеки на стойност от около 500 милиона долара. С „помощта“ на Путин президентът Тръмп постигна нещо, което неговите предходници десетилетия преди него не успяваха, да застави европейските съюзници в НАТО да увеличат разходите за отбрана.

Оценките, че Русия печели на бойното поле са напълно илюзорни. Повече от 500 000 от ранените военнослужещи от руската групировката в Украйна вече не могат да участват в бойните действия. Общият брой на загиналите и на ранените от руска страна надхвърля един милион.

По време на кариерата ми като четиризвезден генерал аз заемах три от най-високите длъжности в американските въоръжени сили. И считах за дълг всяка вечер лично да подписвам траурните известия до близките на загиналите американски военнослужещи. За мен е невъобразим броят на загубите, които руските войски търпят в Украйна само за един отделен боен ден, да не говорим за седмица или месец. И това не може да остане без реакция сред обикновените хора, въпреки че в руския бюджет все още има средства за рекрутирането на нови попълнения за фронта в Украйна. Както и за изплащане на извънредни „премии“ на близките на загиналите и на ранените.

На Запад погрешно се счита, че понастоящем НАТО продължава да подготвя и да подпомага във военно отношение Украйна, както след 2014 година, когато беше окупиран Крим. В действителност сега е необходимо Украйна да обучава и подпомага с придобития опит и с новите оръжейни системи НАТО. Например сега те имат значително по-богата експертиза и възможности в областта на противодроновата защита. При това със средства, които имат изключителна висока ефективност при ниски цени.

В тактическите звена украинските въоръжени сили имат най-добрата система за командване и управление. Тя позволява децентрализирано управление на подразделенията, непрекъснато наблюдение на предния край и в тактическата дълбочина и децентрализирано използване на дежурни ударни средства.

Ако в момента искате да изградите „Източна стена“ за защита от дронове, трябва да се опрете на опита и на оръжейни системи от Украйна. За военните е кощунство самолети пето поколение Ф-35, но с ракети „Сайдуиндър“ (първите ракети клас „Въздух - въздух“ с инфрачервено насочване от петдесетте години на миналия век), да прехващат примитивни ударни дронове от типа „Шахед“. Чиято цена е по-ниска от стойността на горивото на Ф-35, изразходвано при прехвата.

Същото важи и за производството на дронове. Използвани в бойни условия, някои американски и натовски сложни и скъпи безпилотни системи показват ниска ефективност поради равнището и масовостта на руските средства за противоелектронна борба. А Русия също развива активно различни класове и типове ударни безпилотни системи – с турбореактивни двигатели, със значителен боен заряд и със значителна далекобойност. За това в НАТО трябва да бъдат достатъчно „умни“ да предприемат това, което Полша вече провежда на практика – но в обратна посока – черпейки опит и развивайки сътрудничество с Украйна.

В областта на сухопътните роботизирани системи Украйна също няма конкуренция: автономни огневи и транспортни платформи, платформи за миниране, за инженерно разузнавате, за евакуация на ранени и за подвоз на различни видове имущества и боеприпаси. Най-уязвимите участъци от маршрутите за снабдяване в тактическата дълбочина в разположението на украинските войски се обслужват преимуществено от такава техника.

Фронтовата линия и разположението на бойните елементи повече не са това, което считахме, че трябва да бъдат преди войната в Украйна. На предния край са изнесени само отделни охранително-наблюдателни постове. Отсъства съвместния боен ред на танкови, на механизирани, на артилерийски, на инженерни подразделения, на зенитни средства и на средства за радиоелектронна борба. Най-често в тактическата дълбочина се разполагат отделни бойци и малки подразделения, с които взаимодействат разузнавателни и ударни дронове. Именно това предопределя и ниските темпове за настъпление. Танковете и механизираната техника оцеляват все по-трудно на бойното поле.

В евентуален конфликт с Русия НАТО ще бъде изправена пред същата действителност. Да, за разлика от Украйна НАТО има превъзходство в тактическата авиация и в далекобойни ударни системи от различни класове. Но на тях ще противодейства все по-наситената и усъвършенствана руска противовъздушна и противоракетна система. Да, САЩ имат стратегическа авиация и ударни авиационни средства от пето поколение. Но на самия преден край и в тактическата дълбочина обстановката би била същата както понастоящем в Украйна.

Развърнатата в инженерно отношение отбрана, която руските войски изградиха в Запорожието през 2023 г. - с дълговременни опорни пунктове, с траншеи, противотанкови ескарпи, с минно-взривни и инженерни заграждения, известна като „Линията Суровикин“, в сегашните условия е немислима, защото днес дроновете налагат „зона на смъртта“ в дълбочина около 20 километра по протежение на цялата линия на съприкосновение.

Путин има извратени схващания за историята. Той е реваншист. За него най-голямата трагедия в съвременната история на Русия не са Първата или Втората световни войни, а разпадането на Съветския съюз. Затова основна негова цел е възстановяването на господството на Русия на постсъветското пространство и преди всичко в Източна Европа.

Ще бъда напълно откровен – аз лично не виждам никаква перспектива не само за мирни преговори, а дори за прекратяване на въоръжените действия, докато Путин вярва, че може да постигне нови успехи на фронта, дори с цената на нови тежки загуби в жива сила. Промени могат да настъпят само като резултат на нов баланс на силите на терена и когато в Русия осъзнаят, че продължаването на войната противоречи на руските интереси. За това са необходими колективни действия в следните направления: „закаляване на украинския отбранителен меч“; действени мерки срещу руската военна икономика и срещу чуждите фактори, които я крепят и „стоманени“ гаранции за сигурността на Украйна в перспектива.