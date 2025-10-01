АЕЦ Чернобил остана без ток след руски обстрел по град Славутич

Обектите на Чернобилската атомна електроцентрала, включително "саркофагът" над разрушения Четвърти енергоблок, останаха без електричество.

Причината - руска атака по енергийната инфраструктура в град Славутич, в северната част на Украйна. Това съобщи на 1 октомври вечерта министерството на енергетиката на Украйна.

"В резултат на прекъсвания в електроснабдяването новата безопасна защитна конструкция, която е ключово съоръжение, изолиращо разрушения Четвърти енергоблок на АЕЦ "Чернобил" и предотвратяващо изпускането на радиоактивни материали в околната среда, остана без електричество", пише в прессъобщението на министерството.

В момента специалисти работят по възстановяването на електроснабдяването, заявиха още от ведомството.

По-рано бе съобщено за прекъсване на електроснабдяването в град Славутич. Без ток остана и част от територията на Черниговска област.