Апелативният съд остави в ареста 32-годишният Николай Чалъков, който е сочен за ръководител на крайнодясната расистка организация "Ку-клукс клан" - Дивизия Пловдив.

Делото по неговата жалба за наложената му постоянна мярка "задържане под стража" беше гледа при закрити врати по настояване на обвинението, съобщи БНР.

Според прокурор Иван Перпело става дума за запазване на нравствеността и за въздействие спрямо непълнолетни.

Защитникът на Чалъков адвокат Ясенка Шигърминова посочи, че въздействие върху непълнолетни не е имало.

"Засега няма никакви доказателства за конспиративност, два пъти съм чела делото. Момчетата са се събирали на публични места да ядат и пият, каква конспирация може да има на публични места", изтъкна защитникът.

Николай Чалъков е обвинен за ръководство и участие в неонацистка група за подбуждане и проповядване на омраза, насилие и расизъм. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда от 1 до 6 г. затвор.

По случая още 10 души са с повдигнати обвинения, но те са освободени под парична гаранция или под надзор на Детска педагогическа стая, тъй като четирима от тях са непълнолетни.

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