България все още с шансове за първите две места в групата си в Лига на нациите

Не всичко е загубено! Тази обнадеждаваща фраза на пръв поглед звучи крайно неуместно, когато я отнесем до националния отбор по футбол. Нерадостното състояние, в което се намира той в последните години, не е новина за никого, а загубите от доскоро смятаните за джуджета отбори допълнително затвърдиха тази мрачна констатация.

Но колкото и парадоксално да прозвучи на първо четене, България все още има за какво да се бори в оставащите два мача в турнира Лига на нациите. Предстоят домакинство на Исландия и гостуване на Естония, за които могат да се открият интересния предложения в платформата на топ букмейкъра за онлайн залози, генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Фалстартът доведе до треньорска смяна

В предишния прозорец за мачове на националните отбори, който този път беше двойно по-дълъг от обичайното, представителният ни тим поднесе нова доза разочарование на запалянковците. “Лъвовете” откриха петата кампания в Лига на нациите срещу Люксембург в Пловдив и след 1:2 на “Колежа” регистрираха първа загуба срещу този съперник, срещите с който до неотдавна се възприемаха като сравнително лек ангажимент с гарантирани три точки.

Следващият мач отново на стадион “Христо Ботев” все пак донесе точка - 0:0 срещу Естония, но не и удовлетворение. Нещо повече - Александър Димитров напусна поста селекционер, а на негово място със статут на временен наставник застана Атанас Рибарски. Дебютът му беше кошмарен - 0:3 при визитата на Исландия. В последния засега мач България все пак записа първата си победа в Лигата на нациите, като взе реванш от Люксембург с 2:0 като гост.

България още има шанс за първото място

На фона на казаното дотук перспективата България да завърши на върха в група С4 (трета дивизия, четвърта група) звучи меко казано екстравагантно. Но поне на теория такъв вариант съществува при положение, че лидерът Исландия е с 8 точки, а Естония е с актив от 4, колкото има и нашата селекция. За да се осъществи такъв сценарий, “лъвовете” трябва задължително да спечелят и двата си оставащи мача, а Исландия да не победи Люксембург на свой терен в последния двубой. Вероятността това да се случи не е висока, но все пак надеждата е жива, макар и да тлее едва-едва.

Освен това и второто място има своята стойност. Ако България измести Естония от тази позиция, то ще участва в плейоф за промоция в Лига В (втора дивизия). Да не забравяме, че по-висока позиция в този турнир може да отвори допълнителен шанс за класиране на Евро 2028, ако в същинските квалификации пак познаем неуспеха, което е почти сигурно.

От друга страна националите няма и какво да губят, защото пък последното място (там сега се намира Люксембург с трите точки, спечелени в Пловдив) не води до изпадане в по-долно ниво. УЕФА предприема реформа в турнира и от следващото шесто издание отборите ще бъдат разделени вече в 3, а не в 4 дивизии, както беше досега.

Треньорът Рибарски извика трима дебютанти

Временният селекционер Атанас Рибарски направи някои промени в състава за последните два мача от групата. За двубоите с Исландия (13 ноември) и Естония (16 ноември) бяха извикани трима дебютанти - крайният защитник на Лудогорец Симеон Шишков, нападателят на Черно море Георги Лазаров и халфът на кипърския АЕК (Ларнака) Иван Панков. В състава отново присъства името и на вратаря на Дебрецен и младежкия тим на България Пламен Андреев. Юношата на Левски и преди е получавал повиквателна, но няма записан мач за А отбора на страната. Шишков обаче отпадна заради наказание за червен картон, получен в двубой на младежите.

От списъка на Рибарски отсъства централният защитник на Левски Кристиан Димитров, който дори носеше капитанската лента в предишния прозорец. В сравнения с предишния състав липсват също така халфовете Петко Панайотов (ЦСКА) и Кристиян Стоянов (Славия), както и нападателят Здравко Димитров (Мардин, Турция). В последния момент от сметките на треньора отпадна и нападателят на полския Краковия Мартин Минчев, който получи контузия.

Какво очаква националния отбор след края на 2026 г.?

Големият въпрос е кой ще бъде начело на представителния ни състав след приключване на тази фаза от Лигата на нациите. Атанас Рибарски е със статут на временно изпълняващ длъжността, като не се очаква ангажиментът му да бъде продължен при положение, че не успее да изведе България до едно от първите две места в класирането. Ако обаче го стори, то търсенето на чуждестранен селекционер, за което вече заговори президентът на БФС, може да бъде най-малкото да бъде поставено на пауза до пролетта на 2027 г.

А в пространството вече се завъртяха имената на “вносни” треньори. Най-интересно звучи това на Силвиньо, но за момента изглежда, че е трудно да се постигне съгласие по отношение на параметрите, които предлага футболната централа, и условията, поставени от бразилския специалист, класирал Албания на предишното европейско първенство.

Името на легендата Роберт Просинечки също влезе в циркулация, като то се споменава преди всичко от източници в родната му Хърватия. Това се отнася и за бившия селекционер на Румъния Едуард Йорданеску, чиято кандидатура се тиражира от медии на север от Дунава.

Трябва да кажем, че инсталирането на чужденец на поста не решава проблемите с магическа пръчка - видяхме това вече от работата на Лотар Матеус и Младен Кръстаич.

Ако се търси човек, който познава българската футболна действителност, то наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич се вписва в този профил. Ангажирането на словенеца звучи по-реалистично в сравнение с другите изброени опции. Но преди последните два мача от Лига на нациите, решение така или иначе няма да се вземе, а изходът от тези двубои може да промени перспективите.

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