''Величие'' ще подаде сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека

"Величие" ще подадат сигнал срещу правосъдния министър Георги Георгиев в Европейската комисия по правата на човека, защото заплашвал партията.
"Имаме видео, на което Георги Георгиев казва, че "трябва да бъде впрегнат целият държавен апарат, за да бъде смазана тази организация" ("Величие"- б.р)", заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
Той коментира и петия вот на недоверие срещу правителството "Желязков", като посочи, че формацията му го подкрепя на 100%.
Вотът на недоверие е внесен от 59 народни представители от "Продължаваме промяната" - Демократична България" (ПП-ДБ), АПС и МЕЧ. В мотивите си те посочват, че провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие е довел до задълбочаване на "проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани".
Ивелин Михайлов заяви, че ще разкрие нова схема, "която показва тотална липса на институции в България".
"Това се случва по морето. Отиват институциите, заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или собствениците заведения, решат да обжалват, ще им отнеме 2-3 години, а това са големи загуби - така те се задължават да дават рекет или да бъдат послушни на властта и да си мълчат", твърди Михайлов.
17.09 2025 в 13:11
