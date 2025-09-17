Въвеждат еднодневна винетка от началото на 2026 г.

Правителството прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства, с които се въвежда еднодневна електронна винетка от началото на 2026 г.

Тя ще важи за срок от 24 часа след активирането й. Ще е валидна за превозните средства до 3,5 тона. Предполагаемата й цена ще е 4,09 евро.

Така България ще изпълни условията на европейска директива, като очакванията са да се закупува основно от транзитно преминаващи леки коли.

Превозните средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на возилата към клас емисии на CO2 2 или 3.

В документа е заложено още приходите от екологичния компонент да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки и други.

Чрез създаването на нов раздел на наредбата се уреждат реда и условията, при които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция „Митници“ до данни в Електронната система за събиране на тол такси.