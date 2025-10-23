Спешно изслушване заради решението на Щатите да санкционират ''Роснефт'' и ''Лукойл'', иска ДБ

"Демократична България" иска на днешното заседание на енергийната комисия в парламента да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите заради решението на Щатите да наложат санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".

Да бъде изслушан и представител на Българската народна банка, настояват ДБ. Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев е нужно министрите да обяснят какви биха могли да бъдат икономическите последици за България и така да се предотвратят рисковете. По думите му сигнала от САЩ е изключително сериозен - "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната и би било изключително опасно, ако той рязко попадне под санкции.

"Ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да може да няма и криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази възможност", коментира Мирчев.

Той е на мнение, че колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото е част от руското влияние.

"В никакъв случай обаче тя не бива да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това всъщност ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуация".

Депутатът от ПП-ДБ добави, че основната задача на България е да намери "нормален чужд инвеститор".