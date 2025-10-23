Спешно изслушване заради решението на Щатите да санкционират ''Роснефт'' и ''Лукойл'', иска ДБ

"Демократична България" иска на днешното заседание на енергийната комисия в парламента да бъдат изслушани министрите на енергетиката, икономиката и финансите заради решението на Щатите да наложат санкции на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл".
Да бъде изслушан и представител на Българската народна банка, настояват ДБ. Според съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев е нужно министрите да обяснят какви биха могли да бъдат икономическите последици за България и така да се предотвратят рисковете. По думите му сигнала от САЩ е изключително сериозен - "Лукойл" е част от стратегическата инфраструктура на страната и би било изключително опасно, ако той рязко попадне под санкции.
"Ние трябва бързо да знаем какво трябва да се предприеме, за да може да няма и криза на пазара на горива и България да посрещне адекватно тази възможност", коментира Мирчев.
Той е на мнение, че колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото е част от руското влияние.
"В никакъв случай обаче тя не бива да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това всъщност ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуация".
Депутатът от ПП-ДБ добави, че основната задача на България е да намери "нормален чужд инвеститор".
"За да може да не зависим от кефа на Путин за това какво той прави срещу Украйна и от това да страдат българските потребители, защото рискът е много голям. България ползва основно горива от рафинерията. Тя е много ключова и рязко поставяне на такива санкции е с потенциал за криза на пазара на горива в България".
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.