Снежана Апостолова е и.д. кмет на Варна

Задържаният кмет на Варна Благомир Коцев определи със заповед за заместване Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Община Варна за днес - 17 ноември 2025 г.
Заповедта е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с платен годишен отпуск на кмета Коцев за горепосочената дата.
Това е поредната заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет. Копие от нея е изпратено до Областния управител на Варна, председателя на Общинския съвет и кметове на райони и кметства, информират от общинската пресслужба.
През декември 2023 бе назначена за заместник-кмет на Община Варна. Тя бе и депутат от "Продължаваме промяната" в 47-то Народно събрание.
Според зам.-кмета Павел Попов отпускът на Коцев е изтекъл на 11 ноември. След това бе решено Благомир Коцев да кметува от ареста.
На 30 октомври Коцев издаде заповед от ареста, с която възлага на заместника си Павел Попов да продължи да изпълнява функциите на градоначалник до 11 ноември, съобщи тогава Попов във фейсбук.
Предстои Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да излезе с решение до края на месеца.
17.11 2025 в 18:32
Абе при питеците всичко е с г*за нагоре.
"зам. кмет" има ли? Назначава ли се от кмета?
Какво означава "зам."?
хахахахаха
