Божанов: По скалъпеното дело с Йоловски няма как да не бъдем оправдани

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира отвода на съдия Емил Дечев от делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски вчера срещу него и Кирил Петков.

Обвинителният акт срещу тях беше внесен на 1 октомври. Преди време Йоловски получи охрана заради страховете си от Кирил Петков, който по думите му го бил заплашвал. Тогава негов разпит услужливо изтече в медиите.

Вчера прокуратурата поиска отвод на Дечев, тъй като е бил зам.-министър на правосъдието в кабинета на Петков, а той, макар да изброи обстойни аргументи срещу отвеждането си, накрая реши да се отведе, тъй като „може да остави впечатление у една част от българските граждани, че бъдещата присъда по някакъв начин е била повлиявана и предопределена от работата му като заместник-министър“.

Преди да се отведе съдия Дечев обясни, че заради кариерата си като магистрат е бил канен и е бил зам.-министър на правосъдието и в кабинета на Николай Денков, както и в две служебни правителства, като поканите са идвали само от различните министри на правосъдието и не дължи това на Кирил Петков, с когото дори не се познавали.

Емил Дечев припомни и избора на Никола Филчев за главен прокурор, след като преди това е бил зам.-министър на правосъдието в правителството на ОДС, а по-късно е нареждал разследвания срещу политици именно от ОДС.

„Макар да е бил в едно правителство с двамата подсъдими, председателят на състава не е имал контакти и дори не е разменял една дума с тях“, каза в заключение Дечев за искания му отвод.

Днес Божидар Божанов коментира делото, като заяви, че чрез него "бухалките на Пеевски опитват безуспешно да го тормозят".