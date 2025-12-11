Николай Алексиев излиза от ареста под гаранция

Задържаният на протеста на 1 декември Николай Алексиев излиза под гаранция от 1000 лв., реши Софийският градски съд окончателно.

Съобщението направи първа майката на момчето Десислава Алексиева във фейсбук.

"Ники излиза от ареста. Отиваме да платим гаранцията и ще е свободен", написа тя.

Историята за задържането на Николай Алексиев предизвика широка реакция в социалните мрежи заради твърденията за полицейско насилие, подхвърлени доказателства, както и отказан достъп до адвокат и медицинска помощ.

