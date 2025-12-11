Вучич е обсъдил в Брюксел възможността Сърбия да внася петролни продукти от България и Румъния

Сръбският президент Александър Вучич е обсъдил възможността страната му да внася петролни продукти от България, Румъния и други съседни държави. Това е станало на работна вечеря снощи в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Обсъдихме къде трябва да изградим нови газопроводи, но и нови нефтопроводи и не само нефтопроводи, (а и) това, което наричаме продуктов тръбопровод (..) така че от Констанца например да можете да внасяте и дизел, не само суров петрол“, каза Вучич в Брюксел пред националната сръбска телевизия РТС, цитирана от БТА.

Той допълни, че по време на разговорите с Фон дер Лайен и Коща е обсъдено и изграждането на газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония.

Сръбският президент съобщи, че тема на разговора са били „ключови въпроси от двустранните отношения между Сърбия и ЕС и нашия европейски път“.

„Нямам нищо ново да ви кажа. Виждам, че някои в Сърбия със сигурност са доволни, че няма да отворим клъстер 3 (от преговорите), не мога да кажа със сигурност дали ще го направим или не, защото зависи от държавите членки“, каза Вучич.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че по време на срещата ѝ с Вучич е бил анализиран напредъкът на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз и че Сърбия може да разчита на подкрепата на ЕС . В публикация в платформата Х тя посочи, че е обсъдила със сръбския президент „значението на ускоряването на реформите, особено в областите на върховенството на закона и свободата на медиите“.

„Подчертахме, че разширяването е геостратегически императив и необходимостта Сърбия да се приведе в по-голямо съответствие с външната и сигурностна политика на ЕС. Приветствахме и стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните си източници и маршрути и за намаляване на зависимостта си от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана“, изтъкна Фон дер Лайен.

Тя допълни, че „Европа последователно показва солидарност със Сърбия чрез големи инвестиции в енергийна инфраструктура и подкрепа за уязвимите домакинства“.

„Както подчертахме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща по време на посещенията ни по-рано тази година, ние оставаме напълно ангажирани да видим демократична Сърбия в ЕС. Можете да разчитате на нашата подкрепа“, заключи Фон дер Лайен.

Антонио Коща подчерта, че ЕС остава напълно ангажиран да види демократична Сърбия като свой член.