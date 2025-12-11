57 са задържаните след протестите. 22-ма са непълнолетни

57 са задържаните по време на протестите вчера, съобщава пресцентъра на МВР. 

От задържаните 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици.

Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи, и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви. 

Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици.

Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.

По думите на директора на СДВР полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. "Врабча", в близост до централата на ДПС: Ново начало.

"Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие", увери главен комисар Любомир Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.

"Благодаря на мирно протестиращите граждани и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания и препоръки, както и на колегите, ангажирани със събитието", каза още Николов.

    Комита

    11.12 2025 в 12:18

    -0
    +3
    Някой знае ли откъде се пръкна този физически и интелектуален двойник на Лъчо Мозъка?
     
