57 са задържаните след протестите. 22-ма са непълнолетни

57 са задържаните по време на протестите вчера, съобщава пресцентъра на МВР.
От задържаните 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви – хулиганство, притежание на наркотици, нанасяне на телесни повреди, грабежи, кражби. Образувано е едно бързо производство за притежание на наркотици.
Столичните полицаи са установили и 22 непълнолетни младежи, и двама малолетни, които са предадени на родителите. Част от тях също имат криминални прояви.
Преди провежданото протестно действие полицията е разполагала с оперативни данни за подготвени провокации и поради тази причина са изведени около 40 души, като в тях са открити забранени вещи и предмети – ножове, боксове, маски, пиротехнически изделия, а у двама са намерени 10 000 лева и 1500 евро. В Първо РУ е образувано бързо производство за притежание на наркотици.
Задържан с полицейска мярка за 24 часа е 18-годишен младеж, у когото служителите на реда открили полиетиленово пликче с марихуана. Младежът бил спрян в района на протеста от мобилна полицейска група.
По думите на директора на СДВР полицията се е справила много бързо със ситуация на ул. "Врабча", в близост до централата на ДПС: Ново начало.
"Столичната дирекция разполага с видеоматериали за всички, проявили агресия и извършили противоправни деяния и те ще бъдат задържани впоследствие", увери главен комисар Любомир Николов и допълни, че профилът им е на агитки и локали.
"Благодаря на мирно протестиращите граждани и на организаторите, които се съобразиха с нашите изисквания и препоръки, както и на колегите, ангажирани със събитието", каза още Николов.
11.12 2025 в 12:18
