Стотици на протест в Румъния след журналистически разкрития за нередности в правосъдната система

Неколкостотин души излязоха на протест снощи пред сградата на Висшия съвет на магистратите в Букурещ, а десетки протестираха в град Клуж-Напока след журналистическо разследване, разкриващо предполагаеми случаи на натиск върху съдебната система, съобщава новинарският сайт Зиаре.

В Букурещ демонстрантите носеха плакати с надписи "Корупцията задушава магистратите", "Още колко ще се мъчим да бъдем европейска държава", "Промяната идва с ангажираност" и други. Те също така скандираха "Правосъдие, а не мафия", "Искаме справедливост, а не имунитет", "Прозрачност, а не съучастничество" и "Няма давност за корупцията".

Протестиращите призоваха за оставката на председателя на Върховния касационен съд Лия Савоня и на министъра на правосъдието Раду Маринеску.

Призивът за "Протест за независимо правосъдие" беше обявен снощи във Фейсбук, след като сайтът "Рекордер" публикува документалния филм "Правосъдие в плен", разкриващ предполагаеми нередности в съдебната система, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

В журналистическото разследване няколко бивши и настоящи магистрати говорят за натиск върху съдебната система, довел до отлагане на големи дела за корупция, до изтичане на давността им или за преместване на съдии от един съд в друг, за да не разглеждат определени дела.

То предизвика вълна от реакции, включително от страна на президента Никушор Дан, премиера Илие Боложан и правосъдния министър Раду Маринеску, които призоваха за разследване на предполагаемите нередности и реформа в системата.

Във връзка с разкритията Апелативният съд в Букурещ обяви за днес "извънредна пресконференция", след като документалният филм показа как се е стигало до изтичане на давност след смяната на четирима или петима съдии по значими дела, посочва сайтът Хотнюз.

Съобщението за пресконференцията дойде снощи, след като филмът на "Рекордер" беше излъчен по държавната телевизия ТеВеРе 1, а в Ютюб събра 1,2 милиона гледания 24 часа след публикуването си.

Във филма редица прокурори и съдии, някои от които със скрита самоличност, описаха случващото се в кулоарите на съдебната система. Сред интервюираните бяха бившият главен прокурор на Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) Крин Болога, военният прокурор Ливиу Ласку, съдията от Букурещкия съд Лауренциу Бешу и други, отбелязва сайтът.