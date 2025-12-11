Мария Корина Мачадо ще занесе отличието си за мир във Венецуела

Носителката на Нобеловата награда за мир за 2025 година Мария Корина Мачадо заяви, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела пред репортери в Осло, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си, предаде Ройтерс.

Мария Корина Мачадо не успя да присъства на вчерашната церемония в Осло, където дъщеря ѝ Ана Корина Соса прие приза от нейно име. Все пак, опозиционната лидерка пристигна в норвежката столица около полунощ, където направи първата си публична поява от януари, поздравявайки симпатизантите си от балкона на "Гранд Хотел".

В интервю за Би Би Си тя заяви, че е напълно наясно "точно какви рискове поема" с тези си действия.

"За около 16 месеца не можех да прегърна и дори да докосна никого от близките си хора", каза тазгодишната Нобелова лауреатка.

Мачадо предприе тайно пътуване до Осло, въпреки директната заплаха от венецуелското правителството да бъде обявена за бегълка. Подробностите по придвижването ѝ до Осло бяха толкова поверителни, че дори Норвежкият нобелов комитет не знаеше кога точно носителката на приза ще пристигне в Осло.

"Естествено, че ще се върна. Наясно съм точно какви рискове поемам. Но ще бъде там, където съм най-полезна за нашата кауза", отбеляза Мачадо пред Би Би Си.

Според "Уолстрийт Джърнъл", пътуването до Осло е било двумесечна тайна операция, в която вероятно са участвали и САЩ, но не е ясно какъв е бил американския принос. За да напусне Венецуела, Мария Корина Мачадо е трябвало да се дегизира и да премине десетки военни пункта, преди да бъде взета от дървена лодка от рибарско селище на брега на Карибско море.