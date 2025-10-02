Президентът: Службите ще бъдат употребени. Пеевски ги взема на абордаж

Службите ще бъдат употребени за политическите цели на управляващите. Службите ще бъдат употребени не само за манипулация на избори, не само за прикриване на кражби, но и за композиране на компромати срещу неудобните и за задушаване на всяка опозиция.

Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи да отнемат правомощията му да утвърждава с указ председателите на Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР) и Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Но ловко подминава въпроса защо досега не направи нищо с назначенията, което може да се отдаде на войната между парламента и президентството.

Според Радев измененията рушат баланса между институциите.

Депутатите разгледаха законопроектите, с които се предлага ръководителите на двете служби да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента. Законопроектите са внесени от Александър Рашев ("Има такъв народ") и група депутати от управляващата коалиция. БСП обяви, че ще подкрепи поправките.

Президентът не скри, че очаква подобни похвати да бъдат използвани и срещу него.

"Виждате, че съдебната власт вече е впрегната за тези цели. През 2013 г. българите въстанаха срещу назначението на Пеевски в ДАНС. Сега същият този Пеевски взема службите на абордаж със съдружните му партии", добави той.

С подобна законодателна еквилибристика стана възможно Делян Пеевски да бъде назначен за шеф на ДАНС през 2013 г. и извади по улиците хиляди протестиращи.

Президентът припомни "как сглобката похити Конституцията".

"Пеевски оглозгва това, което е останало от нея, както оглозгва политически партии - първо ДПС, сега и ГЕРБ, на ред са и други", каза още Румен Радев.

Малко по-рано той понесе още един удар - парламентарната вътрешна комисия гласува администрацията му да бъде лишена от правото НСО да да осигурява транспортно дейността й.

По думите му обаче обществото вече е започнало да реагира. Лошата новина е, че това било само началото. Но Радев вярва, че "битката за демокрацията ще бъде спечелена от свободните българи".

"Очаквам хората да реагират все повече на този ширещ се произвол. Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до края, докато съм президент. Това нека да бъде ясно", така държавният глава отговори на въпрос дали готви партия.

В поредната престрелка между държавния глава и Делян Пеевски лидерът на ДПС-Ново начало го обвини, че използва президентството за офис, където се пише уставът на президентската партия.