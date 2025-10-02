Вътрешната комисия в НС реши: НСО ще спре да вози администрацията на президента

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие промени в Закона за Национална служба "Охрана" (НСО) на второ четене, които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

Промените са внесени от Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" и бяха приети с девет гласа "за", трима "против" и двама "въздържали се".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предложи да отпадне и охраната на част от лицата, които се охраняват - народни представители и други лица, важни за националната сигурност.

"Във времето, през годините, тези разпоредби на практика едва ли са се ползвали по целесъобразност, ползвали са се на практика, колкото ми е известно, само от г-н Пеевски и г-н Доган. Не е целесъобразно според нас НСО да охранява такива лица, има си друг ред", коментира Божанов.

Предложението му не беше прието от комисията.

Петър Петров от "Възраждане" отбеляза, че от парламентарната група имат внесено подобно предложение със законопроект за кръга от лицата, които се охраняват от НСО. Той също отбеляза, че от "Възраждане" считат, че това през годините се е използвало целесъобразно и представлява едно разхищение на ресурса на НСО.

Николай Радулов от ИТН отбеляза, че трябва да се посочи къде и как ще се реши въпросът с придвижването на президентската администрация.

Според Юлиана Матеева от "Величие" въпросът за движение на администрацията не е обсъден в оценката на въздействие към законопроекта. Тя посочи, че тази промяна ще доведе до нови бюджетни разходи и това би следвало да бъде отразено в оценката.

НСО да спре да вози администрацията на президента бе прието от парламента на първо четене на 18 септември.

За да се проведе заседанието на комисията, председателстващия пленарното заседание Драгомир Стойнев от БСП даде един час почивка.

По-рано днес депутатите удължиха работното си време до гласуване на девета точка в дневния ред за четвъртък - Проект на решение за преименуване на специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“ със седалище в Пловдив.