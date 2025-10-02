БСП предаде Радев: Ще подкрепи орязването на правомощията му при избор на шефове на служби

"БСП-Обединена левица", които в последно време подобриха влошените си отношения с президента Румен Радев, ще гласуват "за" отнемане на правомощията му при избор на шефовете на българските служби.

В кулоарите на Народното събрание зам.-председателят на парламента Драгомир Стойнев от БСП заяви, че позицията на партията е, че когато институциите не си говорят и има блокаж на националната сигурност - трябва да се намеси българският парламент.

По думите му щом Министерският съвет и Президентството не могат да се разберат как да бъдат избрани шефовете на службите, парламентът трябва да си влезне във функциите и по най-бърз начин да реши въпроса.

Според него днешните дебати в пленарната зала по законопроекта ще бъдат "прозрачни за всички граждани".