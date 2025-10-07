ПП: Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в София

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив".
Това обявиха от "Продължаваме промяната" в позиция в подкрепа на "кмета Терзиев в битката срещу мръсното изнудване с боклука".
"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки, с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите „Люлин“ и „Красно село“, защото няКОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община" - пише в позицията.
"Продължаваме промяната" ще сезира всички институции, които имат отношение по темата. Да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град! Пълна подкрепа за кмета Терзиев и неговия екип в битката му за по-чиста столица, по правилата, без данък корупция от джоба на гражданите! София няма да бъде град на мафията! Решение за боклука на София, в полза на хората, ще има" - заявяват от ПП.
16112
6
07.10 2025 в 13:35
8043
5
07.10 2025 в 12:39
18073
4
07.10 2025 в 12:36
Стига сте си заравяли главите в пясъка, двамата дебелаци не са вечни. Но ще потърпим, понеже най-успешното им начинание (не, не са грабежите и далаверите) бе да откажат нормалните хора да взимат решения - когато е отредено, независимо, че след това нещата не се получават от раз. У нас е тъй; затова 5 века сме си градили и църквите под земята. Но нищо не е "завинаги".
Чувалите с ония пари за магистралите не ги оставиха до кофите, нали? Ех, Народе!... народе?...
142
3
07.10 2025 в 12:36
510
2
07.10 2025 в 12:02
Откога се знае че ще има нови търгове за сметосъбиране?
А те седят и си бъркат в носовете...
510
1
07.10 2025 в 12:00
хахахаха
Вие какво очаквахте бе? Нищо а?
Ако някой ви каже че има и картел между сметосъбиращите фирми пак ще сте изненадани а?
Или че имат политически протекции и се "отчитат" на когото трябва?
"Ауууу! Ама верно ли?"
