ПП: Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в София

Мафията засипва с невиждани количества боклук Люлин и Красно село, защото няКОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени, заявиха от Продължаваме промяната

OFFNews 07 октомври 2025 в 11:54 2555 6
В Люлин и Красно село има кризисна ситуация с кофите

Снимка БГНЕС
В Люлин и Красно село има кризисна ситуация с кофите за смет

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив".

Това обявиха от "Продължаваме промяната" в позиция в подкрепа на "кмета Терзиев в битката срещу мръсното изнудване с боклука".

"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки, с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите „Люлин“ и „Красно село“, защото няКОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община" - пише в позицията.

"Продължаваме промяната" ще сезира всички институции, които имат отношение по темата. Да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град! Пълна подкрепа за кмета Терзиев и неговия екип в битката му за по-чиста столица, по правилата, без данък корупция от джоба на гражданите! София няма да бъде град на мафията! Решение за боклука на София, в полза на хората, ще има" - заявяват от ПП.

    Човека

    6

    Човека

    07.10 2025 в 13:35

    -0
    +12
    А нещо като полицейски патрули да реагират на тези провокации с изсипването на отпадъци? Ах сори, забравих, че този който стои зад мутрите е същия който е гушнал и полиция и правораздаване.

    Moirae

    5

    Moirae

    07.10 2025 в 12:39

    -0
    +23
    Когато избирателите избират да не гласуват, институциите отслабват и се превземат. ... всякави контролни и реглаторни органи спират да работят за България. Пеевски и моделът му са избрани от около 200000 избиратели. Кое налага цялата държава да се гърчи в неговия деградиращ модел?

    18073

    4

    Панелен земеделец

    07.10 2025 в 12:36

    -0
    +33
    Бъркат си (не в носовете, а в касичките, които пълнят и от които им дават) онези, дето вместо за 2 седмици, им забавиха ОП с 3 месеца. А кой избра последните ръководства на общинските дружества?
    Стига сте си заравяли главите в пясъка, двамата дебелаци не са вечни. Но ще потърпим, понеже най-успешното им начинание (не, не са грабежите и далаверите) бе да откажат нормалните хора да взимат решения - когато е отредено, независимо, че след това нещата не се получават от раз. У нас е тъй; затова 5 века сме си градили и църквите под земята. Но нищо не е "завинаги".
    Чувалите с ония пари за магистралите не ги оставиха до кофите, нали? Ех, Народе!... народе?...

    142

    3

    Октим

    07.10 2025 в 12:36

    -0
    +23
    Ако двата долни шопара си мислят, че това остава незабелязано за света, то те мутрите много се лъжат! Скоро "намагнитен" ще бъде и банкянския престъпен тулуп, та ако ще и по корем да се влачи пред хора като сина на оранжевото недоразумение!

    510

    2

    sandman

    07.10 2025 в 12:02

    -28
    +0
    Преди колко МЕСЕЦА палнаха камионите на "конкуренцията" а?
    Откога се знае че ще има нови търгове за сметосъбиране?

    А те седят и си бъркат в носовете...

    510

    1

    sandman

    07.10 2025 в 12:00

    -18
    +0
    И пак на изненадани се правят и пак циврят пост фактум.
    хахахаха

    Вие какво очаквахте бе? Нищо а?
    Ако някой ви каже че има и картел между сметосъбиращите фирми пак ще сте изненадани а?
    Или че имат политически протекции и се "отчитат" на когото трябва?
"Ауууу! Ама верно ли?"
    "Ауууу! Ама верно ли?"
     