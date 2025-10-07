ПП: Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в София

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив".

Това обявиха от "Продължаваме промяната" в позиция в подкрепа на "кмета Терзиев в битката срещу мръсното изнудване с боклука".

"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки, с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите „Люлин“ и „Красно село“, защото няКОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община" - пише в позицията.

"Продължаваме промяната" ще сезира всички институции, които имат отношение по темата. Да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град! Пълна подкрепа за кмета Терзиев и неговия екип в битката му за по-чиста столица, по правилата, без данък корупция от джоба на гражданите! София няма да бъде град на мафията! Решение за боклука на София, в полза на хората, ще има" - заявяват от ПП.