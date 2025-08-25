Новите оръжейни заводи: Радев отива в Райнметал. Там се оказа и Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е на посещение в централата на германския оръжеен гигант "Райнметал" в Дюселдорф. По-рано днес президентът Румен Радев също обяви, че ще посети отбранителния комплекс като част от работната си визита в Германия на 27 и 28 август.
Борисов е в Дюселдорф по покана на изпълнителния директор на най-големия оръжеен концерн в Европа Армин Папергер. Отново по негова покана, Радев ще присъства на церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.
В живо включване от Дюселдорф Борисов и Армин Папергер обявиха, че съвсем скоро ще започне изграждането на два оръжейни завода у нас - за артилерийски снаряди и за барут за тях, по натовски стандарти. Инвестицията на концерна и българското правителство е 1 милиард евро. Това ще утвърди България като важна част от НАТО, заяви Папергер. По думите на Борисов заводът за барут ще е двойно по-голям от комплекса в Дюселдорф. Той ще се намира на терена на Вазовските оръжейни заводи в Сопот.
Заводът за 155-милиметровите снаряди, натовски калибър, трябва да произвежда по 100 000 снаряда, заявиха и двамата, но не посочиха за какъв период.
Работи се и за още един завод или филиали - за производство на дронове. За него ще информираме, когато сме готови, заяви Борисов. Може да се направи съвместно производство с турската държава и "Байрактар", обяви той, но този проект още е в процес на преговори.
Междувременно, днес Румен Радев коментира в София, че в лицето на "Райнметал" е уговорил "стратегически инвеститор, за когото управляващите могат само да мечтаят":
„Кажете ми как ги саботирам (по повод назначението на главен секретар на МВР, б.р.), като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“, за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството. В същото време говорят, че ги саботирам. Обяснете ми това какво е. Аз го правя и ще продължа да го правя за страната ни, независимо кое е правителството и дали е компрометирано.“
