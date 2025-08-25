Радев отива в Германия, подчертава, че ще се види и с шефа на Райнметал

OFFNews 25 август 2025 в 09:30 835 3

Снимка БГНЕС/архив
Румен Радев заминава на посещение в Германия

Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27 и 28 август, съобщиха от Дондуков 2.

В Берлин българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен във Федерална република Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

В резултат на тази среща през месец март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.

    3646

    3

    Putyo

    25.08 2025 в 11:12

    -0
    +2
    И каквото види веднага ще го изпее после в мацкве...

    542

    2

    Октим

    25.08 2025 в 10:59

    -0
    +2
    Дали ще им дръпнеш една от типичните за него речи на русоробски "миротворец"?

    4010

    1

    Блейк7

    25.08 2025 в 10:25

    -0
    +2
    Да не му дават да пипа платките по продукцията в завода!
     
