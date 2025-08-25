Радев отива в Германия, подчертава, че ще се види и с шефа на Райнметал

Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27 и 28 август, съобщиха от Дондуков 2.
В Берлин българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.
По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал“ Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.
Визитата на българския държавен във Федерална република Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.
В резултат на тази среща през месец март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.
