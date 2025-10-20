Мирчев: Пеевски се бетонира в изграждането на държавата с главно ''Д'' - с министри или без

Пеевски си лъска егото с главни букви. Явно има фетиш към тях. В ранни зори обяви разбирателство с премиера: "Тройната коалиция остава" - изписана с главно „Т“, коментира в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България"(ПП-ДБ) заявява, че Пеевски пише с "още по-голямо самочувствие", че ще подкрепя „докато се работи за хората“, докато държи кормилото на държавата.
Ивайло Мирчев се позовава на медийна публикация в "Епицентър", наричайки го "официоз" на Пеевски. Според цитираната от Мирчев статия Пеевски се е отказал от всичко договорено - комисии, зам.-председател и ротационен председател на парламента.
"Никой не пита кога и как е договорено това, че Пеевски да се откаже от него", отбелязва Ивайло Мирчев.
Добавя, че днес уж "малките партньори" в лицето на "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" би трябвало да решат дали приемат "ДПС-Ново начало" официално да влезе във властта и да носят отговорност за това наравно с мандатоносителя ГЕРБ.
"Все тая - линията вече е зададена. Пеевски няма да влиза никъде, защото той не е излизал дефакто.
Какво получава Пеевски? Размахва моркови и тояги през завладените институции и трасира своята стратегия - да изяде ГЕРБ и не само да кара влака - той чертае релсите. Така позицията му в изграждането на държава с главно “Д” се бетонира.
Рокадите по върховете на правителството остават неясни, ако трябва жертва, ще хвърлят Киселова. След спектакъла във вторник Борисов прибра знамената: преформатирането се замъгли в “щедростта” на Пеевски, който подкрепя без да иска нищо! Положението е: „Титаник“ потъва, капитаните местят само диваните по палубата", пише още Ивайло Мирчев.
По-рано другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов също коментира ситуацията в социалните мрежи. Според него сегашните преговори в управляващата коалиция илюстрират как работи задкулисието - като по думите му от миналата седмица досега, управляващите водят преговори изцяло на тъмно. Депутатът от ПП-ДБ изтъква, че затова от коалицията винаги са държали на това преговорите да се водят публично и прозрачно.
"Няма снимки, няма съобщения, няма брифинги, няма нищо. Извън излиянията на Пеевски, имаше едно нищоказващо включване на ГЕРБ. (...) Това ще бъде кабинетът на новото начало - никой няма да знае защо и как е формиран, а единственото, което ще се вижда от него, ще бъде злоупотребата с власт. "За хората", заявява Божанов.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.