Мирчев: Пеевски се бетонира в изграждането на държавата с главно ''Д'' - с министри или без

Пеевски си лъска егото с главни букви. Явно има фетиш към тях. В ранни зори обяви разбирателство с премиера: "Тройната коалиция остава" - изписана с главно „Т“, коментира в социалните мрежи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България"(ПП-ДБ) заявява, че Пеевски пише с "още по-голямо самочувствие", че ще подкрепя „докато се работи за хората“, докато държи кормилото на държавата.

Ивайло Мирчев се позовава на медийна публикация в "Епицентър", наричайки го "официоз" на Пеевски. Според цитираната от Мирчев статия Пеевски се е отказал от всичко договорено - комисии, зам.-председател и ротационен председател на парламента.

"Никой не пита кога и как е договорено това, че Пеевски да се откаже от него", отбелязва Ивайло Мирчев.

Добавя, че днес уж "малките партньори" в лицето на "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" би трябвало да решат дали приемат "ДПС-Ново начало" официално да влезе във властта и да носят отговорност за това наравно с мандатоносителя ГЕРБ.

"Все тая - линията вече е зададена. Пеевски няма да влиза никъде, защото той не е излизал дефакто. Какво получава Пеевски? Размахва моркови и тояги през завладените институции и трасира своята стратегия - да изяде ГЕРБ и не само да кара влака - той чертае релсите. Така позицията му в изграждането на държава с главно “Д” се бетонира. Рокадите по върховете на правителството остават неясни, ако трябва жертва, ще хвърлят Киселова. След спектакъла във вторник Борисов прибра знамената: преформатирането се замъгли в “щедростта” на Пеевски, който подкрепя без да иска нищо! Положението е: „Титаник“ потъва, капитаните местят само диваните по палубата", пише още Ивайло Мирчев.

По-рано другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов също коментира ситуацията в социалните мрежи. Според него сегашните преговори в управляващата коалиция илюстрират как работи задкулисието - като по думите му от миналата седмица досега, управляващите водят преговори изцяло на тъмно. Депутатът от ПП-ДБ изтъква, че затова от коалицията винаги са държали на това преговорите да се водят публично и прозрачно.