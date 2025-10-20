След среща с Желязков Пеевски потвърди подкрепата си за правителството

След разговор с министър-председателя Росен Желязков тази сутрин, ДПС Ново начало потвърди подкрепата си за правителството "докато работи за хората", съобщиха от пресцентъра на ДПС НН.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България, посочи Делян Пеевски, който заяви, че партията му ще бъде "прогнозируем и ясен партньор".

За днес е насрочена среща на управляващата коалиция ГЕРБ, БСП и ИТН, за да обсъдят бъдещето на съвместното управление. В дневния ред фигурират две ключови теми: възможното включване на „ДПС – Ново начало“ в парламентарното мнозинство, за да се осигури приемането на първия бюджет в евро смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, чието име се споменава все по-често в разговорите за „рестарт на парламента“.

Поводът за напрежението е резултатът от изборите в Пазарджик, където ГЕРБ остана шести, а победата отиде при „ДПС – Ново начало“. Поражението накара лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да заяви, че партията му няма да бъде „параван на коалицията“ повече, докато „не се възстанови политическият баланс“. На следващия ден премиерът Желязков отмени заседанието на Министерския съвет — жест, който мнозина тълкуваха като знак за дълбок разрив между партньорите.

От БСП вече обявиха, че са готови на промени и дори „болезнени компромиси“, стига кабинетът да запази мандата си.

От „Има такъв народ“ засега запазват мълчание. Нито Тошко Йорданов, нито Станислав Трифонов са направили официално изявление, но неофициално депутати от групата коментират, че партията „няма да участва в кабинет с ДПС под каквато и да е форма“.