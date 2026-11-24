Либералите от групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент осъдиха предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев и призоваха Европейската комисия да поиска разяснения от българските власти. Те определиха случилото се като опасен прецедент за демокрацията и върховенството на правото.

"Групата на "Обнови Европа" категорично осъжда решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на демократично избрания кмет на града Благомир Коцев", казва се в позицията.

В момент, когато атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море подчертават стратегическото значение на региона за европейската сигурност, морската столица на България е лишена от избрания си кмет на основания, свързани с отпуск, ползван по време на незаконното му задържане под стража. Според текста така се създава абсурден и опасен прецедент: първо избран кмет е лишен от свобода чрез арест, който съдът впоследствие обявява за незаконен; след това същото незаконно задържане се третира като "неоправдано отсъствие от работа" и се използва като основание да му бъде отнет мандатът.

"Обстоятелствата около това решение повдигат сериозни въпроси относно пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото. Отстраняването на избран кмет на основание отсъствие от работа в период, в който той е бил задържан, изисква особено щателна проверка. Демократичният избор на гражданите на Варна трябва да бъде зачетен, а ефективната съдебна защита – гарантирана. Призоваваме Европейската комисия да следи отблизо развитието на случая, да поиска разяснения от българските власти и да оцени по-широките последици от него за върховенството на правото", казва председателят на "Обнови Европа" Валери Айе.

"Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета – дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно. Решения като днешното са нещо повече от отстраняването на един неудобен за статуквото кмет. Целта им е да отчуждят гражданите от собствената им държава и да им покажат, че властта следва свои собствени правила, а не здравия разум", заявява ръководителят на българската делегация на "Продължаваме промяната" и евродепутат Никола Минчев.

Групата на "Обнови Европа" ще постави въпроса пред европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.

Пълната позиция на либералите можете да прочетете ТУК.

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