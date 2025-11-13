Мирчев: Главното ''Д'' заплашва работодатели. Те не са най-смелите сърца и се налага политици да ги защитават

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че "главното "Д" не е благосклонен към работодателите и е притискал конкретни бизнеси със заплахи.

Днес от изказване на лидера ГЕРБ Бойко Борисов в Народното събрание стана ясно, че бюджетът ще бъде внесен без съгласие от работодателите и синдикатите.

"Работодателите трябва да бъдат тук в парламента и да си кажат проблемите. Не е тайна, че главното "Д" на държавата не е особено благосклонен към работодателите, оказва определен натиск и работодателите не са най-смелите сърца по отношение на тези моменти, когато трябва да си защитават позициите и се налага политици да го правят. Оказва се натиск, включително заплахи по отношение на бизнеса и всичко останало", каза Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Ивайло Мирчев твърди, че председателят на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски е отправял заплахи към конкретни бизнеси, като това е ставало "в лични разговори". Отхвърли твърденията на Борисов, че продължава да му пише СМС-и: "Явно Борисов има предвид Фейсбук страницата ми, хубаво е, че я чете и ѝ е фен".

Депутатът Мартин Димитров заяви, че "Демократична България" има сериозни забележки към току-що приетите отново промени в закона, с които се вкарва "особен управител" в "Лукойл Нефтохим България", и юридическият начин на решаване на въпроса от страна на правителството.

По думите му заради хаотичните действия на правителството ПП-ДБ не са участвали в гласуването. "Не става с хаос, какъвто виждаме от страна на правителството. Борисов казва че всичко било наред - не се прави така, а с национален план какво се прави стъпка по стъпка", коментира Мартин Димитров.

Икономистът заяви, че внасянето на проектобюджета за 2026 г. е без съгласие от работодателите и синдикатите е "тежка диагноза":

"Тръгнали са по една наклонена плоскост на война със средната класа и бизнеса. Това вкарва България в тежка картина - вървим към румънски и гръцки сценарий на загуба на растеж и понижаване на благосъстоянието."

"Тръгват на война с бизнеса и средната класа, за да харчат милиарди. Дългът нараства с 26 млрд. лв. за периода 2024-2026. Това не е било", коментира Мартин Димитров.

Ивайло Мирчев добави, че няма как хора, свързани с голямото "Д", да влизат в "Лукойл" и да продават активите на рафинерията. По думите му бившият шеф на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Петко Николов, за когото се спекулира, че ще бъде "особен управител", е именно човек на Делян Пеевски.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че в медийното пространство се чуват всякакви имена на бивши министри и експерти. По думите му трябва въпросният особен управител да има много голям опит в конкретната сфера.