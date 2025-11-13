Парламентът отхвърли ветото на президента за особения управител на Лукойл

Депутатите отхвърлиха ветото на президента Румен Радев, наложено на промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях управляващите разшириха правомощията на особения управител на "Лукойл", позволявайки му да се разпорежда с имущество, докато актовете му на практика не подлежат нито на административен, нито на съдебен контрол. Промените допускат и национализация на рафинерията.

Законът беше приет повторно със 128 гласа "за" (ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", ИТН, четирима нечленуващи в парламентарна група), 59 "против" (ПП-ДБ, ""Възраждане", АПС, МЕЧ) и без въздържали се. "Величие" не участва в гласуването.

По време на дебатите Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната-Демократична България" посочи, че най-доброто решение е "Лукойл" да премине в ръцете на международен инвеститор с добра репутация, но за съжаление законодателното предложение на управляващите не гарантира това.

"Бълагрия се намира в рискова ситуация. Ситуация, при която трябва да направим така, че да има достъп до горива на достъпни цени. Това е основна наша грижа. Това е възможно при спазване на принципите на върховенство на правото, конституцията и двустранните и многостранните международни договорености, по които България е страна", каза бившият правосъден министър.

Йорданова посочи, че със закона се разширяват възможностите за злоупотреби. Колегата ѝ Васил Стефанов добави, че държавата иска да си назначи не особен управител, а "особен собственик".

Според Йордан Тодоров от "Възраждане" за особен управител ще бъде назначен човек на Пеевски, който ще се разпорежда с активите "като някакъв лорд". Красимир Манов от МЕЧ пък посочи, че "няма да завърши тази работа с рафинерията добре".

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" защити промените, като обяви, че сделките за смяна на собствеността няма да бъдат тайни, защото ще бъдат одобрявани от правителството.

Ветото беше отхвърлено вчера (12.11.) от парламентарната енергийна комисия, която се събра извънредно, а точката беше включена в днешния дневен ред на депутатите като първа точка за четвъртък.

Сега президентът има седем дни, за да обнародва закона в "Държавен вестник", с което той ще влезе и в сила. Ако Радев се възползва от цялото време, промените ще бъдат обнародвани в края на другата седмица. Санкциите влизат в сила на 21 ноември.

Промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на 07.11. на извънредно заседание на енергийната комисия, което продължи 30 секунди. След това законопрокетът беше включен в програмата за работа на парламента и мина на две четения в едно заседание.

Държавният глава върна за ново обсъждане в Народноо събрание разпоредби от приетия на 7 ноември Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход вчера (12.11.), като в мотивите си той посочва, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.